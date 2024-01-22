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Haberler Galeri Beşiktaş - Adana Demirspor maçı NE ZAMAN, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kadroda 7 eksik var!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 16:41

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı NE ZAMAN, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kadroda 7 eksik var!

Trendyol Süper Lig'de maç heyecanı kaldığı yerden devam ederken, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı için geri sayım başladı! Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadelede, siyah beyazlı ekip Adan Demirspor'u konuk edecek. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı NE ZAMAN, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kadroda 7 eksik var!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş Adana Demirspor karşılaşması izleyeceğiz. Süper Lig'de geride kalan 21 haftanın ardından Beşiktaş, Süper Lig puan durumunda 4. sırada yer alırken Adana Demirspor ise 6. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı NE ZAMAN, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kadroda 7 eksik var!

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 23 Ocak Salı günü saat 20:00'de oynanacak.

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Beşiktaş - Adana Demirspor maçı NE ZAMAN, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kadroda 7 eksik var!

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı NE ZAMAN, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kadroda 7 eksik var!

BEŞİKTAŞ'IN LİGDE SON DURUMU

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı NE ZAMAN, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kadroda 7 eksik var!

SİYAH BEYAZLILARDA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Yukatel Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de yarınki maçta sahada olamayacak.

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