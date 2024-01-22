Beşiktaş - Adana Demirspor maçı NE ZAMAN, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kadroda 7 eksik var!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş Adana Demirspor karşılaşması izleyeceğiz. Süper Lig'de geride kalan 21 haftanın ardından Beşiktaş, Süper Lig puan durumunda 4. sırada yer alırken Adana Demirspor ise 6. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?