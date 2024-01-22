Giriş Tarihi: 22.01.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
16:41
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı NE ZAMAN, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kadroda 7 eksik var!
Trendyol Süper Lig'de maç heyecanı kaldığı yerden devam ederken, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı için geri sayım başladı! Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadelede, siyah beyazlı ekip Adan Demirspor'u konuk edecek. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?