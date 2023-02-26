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Haberler Galeri Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 26.02.2023 18:27 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 18:29

Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Süper Lig'de 2 kez ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçı 26 Şubat 2023 Pazar günü oynanacak. Şenol Güneş yönetiminde son 5 haftada tek puan kaybı bulunan siyah beyazlılar, ertelenen Antalyaspor maçında kazanarak söz konusu mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Öte yandan karşılaşmayı beIN Sports 1 canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak "Beşiktaş - Antalyaspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçı canlı izle linki ve ilk 11 bilgileri.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Beşiktaş, ertelenen Antalyaspor maçı için evinde sahaya çıkıyor. 39 puanla 5. Sırada bulunan siyah-beyazlılar, 24 puanla 13. Sırada bulunan Antalyaspor'u mağlup ederek 3. sıraya yerleşmeyi hedefliyor. Müsabakayı beIN Sports 1 canlı yayın aracılığıyla izlemek isteyenler yoğun olarak "Beşiktaş - Antalyaspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig Beşiktaş-Antalyaspor maçı canlı izle linki ve ilk 11'ler şöyle;

Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Müsabaka 26 Şubat 2023 Pazar günü oynanacak.

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Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçında ilk düdük saat 19:00'da çalacak.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ XI: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Salih, Gedson, Redmond, Ghezzal, Muleka, Cenk

ANTALYASPOR XI: Ataberk, Floranus, Bünyamin, Fernando, Güray, Mehmedi, Fredy, Ndao, Ömer, Ghacha, Veysel

Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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