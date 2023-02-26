Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Giriş Tarihi: 26.02.2023 18:27 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 18:29

Süper Lig'de 2 kez ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçı 26 Şubat 2023 Pazar günü oynanacak. Şenol Güneş yönetiminde son 5 haftada tek puan kaybı bulunan siyah beyazlılar, ertelenen Antalyaspor maçında kazanarak söz konusu mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Öte yandan karşılaşmayı beIN Sports 1 canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak "Beşiktaş - Antalyaspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçı canlı izle linki ve ilk 11 bilgileri.