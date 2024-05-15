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Giriş Tarihi: 15.05.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 20:01

Cristiano Ronaldo’nun yeni adresini duyurdular! Avrupa futboluna geri dönüyor: Büyük sürpriz

Dünya futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında devam ediyor. İlk transfer olduğu dönem tepki çekse de gösterdiği performans sayesinde hayranlarıyla arasını tekrar düzelten efsane oyuncu, çıkan flaş haberlere bakılırsa Avrupa futboluyla bir kez daha buluşacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Cristiano Ronaldo’nun yeni adresini duyurdular! Avrupa futboluna geri dönüyor: Büyük sürpriz

Son dakika haberleri… Kariyeri boyunca kırılmadık rekor, kazanılmadık kupa bırakmayan Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşı nedeniyle futbol hayatını Suudi Arabistan'da sürdürmeye karar verdi.

Cristiano Ronaldo’nun yeni adresini duyurdular! Avrupa futboluna geri dönüyor: Büyük sürpriz

Manchester United, Real Madrid, Juventus gibi takımlarda birçok başarıyı elde eden Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Al-Nassr'a transfer oldu.

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Cristiano Ronaldo’nun yeni adresini duyurdular! Avrupa futboluna geri dönüyor: Büyük sürpriz

Transferiyle birlikte tüm gözleri Suudi Arabistan Ligi'ne çeviren Ronaldo, transfer piyasasında büyük etki yarattı.

Cristiano Ronaldo’nun yeni adresini duyurdular! Avrupa futboluna geri dönüyor: Büyük sürpriz

Avrupa'da kariyerini sürdüren birçok futbolcunun Suudi Arabistan'ı tercih etmesine neden olan Ronaldo, Al-Nassr ile de rekorları affetmiyor.

Cristiano Ronaldo’nun yeni adresini duyurdular! Avrupa futboluna geri dönüyor: Büyük sürpriz

Suudi Arabistan ekibine transfer olduğundan bu yana 60 resmi maçta sahne alan Ronaldo, 56 gol ve 14 asistle oynuyor.

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