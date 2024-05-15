Giriş Tarihi: 15.05.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
20:01
Cristiano Ronaldo’nun yeni adresini duyurdular! Avrupa futboluna geri dönüyor: Büyük sürpriz
Dünya futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında devam ediyor. İlk transfer olduğu dönem tepki çekse de gösterdiği performans sayesinde hayranlarıyla arasını tekrar düzelten efsane oyuncu, çıkan flaş haberlere bakılırsa Avrupa futboluyla bir kez daha buluşacak. İşte son dakika haberinin detayları…