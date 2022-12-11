Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası final maçı nerede oynanacak, hangi statta?

Dünya Kupası finali nerede oynanacak, hangi statta sorusu sıkça soruluyor. Katar'da oynanan turnuvada birbirinden farklı ve güzel statlar izlenirken, turnuvanın sonuna da az bir süre kaldı. Açılış, Zaha Hadid'in El-Cenub Stadyumu'nda yapılmıştı. Peki, Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte detaylar…