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Haberler Galeri Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası final maçı nerede oynanacak, hangi statta?
Giriş Tarihi: 11.12.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 12:54

Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası final maçı nerede oynanacak, hangi statta?

Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak, hangi gün sorusu yanıt arıyor. 2022 Dünya Kupası Katar'da oynanıyor ve çeyrek final maçları sona erdi. Arjantin, Hırvatistan, Fas ve Fransa yarı finale çıkarken, Portekiz ve Brezilya gibi favoriler turnuvaya veda etti. Turnuva birçok güzel stada ev sahipliği yapacakken, Dünya Kupası final maçı nerede oynanacak, hangi statta? sorusu sporsever ve mimari tutkunları tarafından yöneltiliyor. Zaha Hadid'in mimarlığını yaptığı El-Cenub Stadyumu, artık kullanılmayacak. Peki, Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte detaylar…

Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası final maçı nerede oynanacak, hangi statta?

Dünya Kupası finali nerede oynanacak, hangi statta sorusu sıkça soruluyor. Katar'da oynanan turnuvada birbirinden farklı ve güzel statlar izlenirken, turnuvanın sonuna da az bir süre kaldı. Açılış, Zaha Hadid'in El-Cenub Stadyumu'nda yapılmıştı. Peki, Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte detaylar…

Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası final maçı nerede oynanacak, hangi statta?

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçlar, TRT ekranlarından canlı ve naklen futbolseverlerle buluşuyor.

Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

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Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası final maçı nerede oynanacak, hangi statta?

MAÇLARIN KESİNTİSİZ İZLENEBİLMESİ İÇİN TRT'DEN ÖNEMLİ ÇAĞRI

TRT, Dünya Kupası maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası final maçı nerede oynanacak, hangi statta?

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾

Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası final maçı nerede oynanacak, hangi statta?

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

ArjantinHırvatistan | 13 Aralık 2022 22.00 Lusail Stadyumu

FransaFas | 14 Aralık 2022 22.00 Al Bayt Stadyumu

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