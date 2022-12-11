Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası final maçı nerede oynanacak, hangi statta?

Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak, hangi gün sorusu yanıt arıyor. 2022 Dünya Kupası Katar'da oynanıyor ve çeyrek final maçları sona erdi. Arjantin, Hırvatistan, Fas ve Fransa yarı finale çıkarken, Portekiz ve Brezilya gibi favoriler turnuvaya veda etti. Turnuva birçok güzel stada ev sahipliği yapacakken, Dünya Kupası final maçı nerede oynanacak, hangi statta? sorusu sporsever ve mimari tutkunları tarafından yöneltiliyor. Zaha Hadid'in mimarlığını yaptığı El-Cenub Stadyumu, artık kullanılmayacak. Peki, Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte detaylar…