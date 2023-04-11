EXXEN canlı izle! 11 Nisan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları EXXEN canlı yayın izle kesintisiz

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Reklamlı olan üyelik paketinin ücreti 39,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 54, 90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik 33,50 TLx12, reklamsız yıllık üyelik ise 45,90 TLx12 olarak belirlenmiştir.