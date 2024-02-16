Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı canlı yayın izle!

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Parkede yaşanacak derbi heyecanı Konya'da Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak. Karşılaşmada galip gelen takım, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka arasındaki diğer eşleşmenin kazananı ile finale çıkacak. Peki; ING Türkiye Kupası Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?