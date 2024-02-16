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Haberler Galeri Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 10:21

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı canlı yayın izle!

ING Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayın kanalı, saati ve kadrosu basketbolseverlerin gündeminde. Potada derbi heyecanı yaşanıyor. Konya'da gerçekleştirilecek dörtlü finalde takımlar finale çıkma mücadelesi veriyor. Peki; Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı canlı yayın izle!

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Parkede yaşanacak derbi heyecanı Konya'da Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak. Karşılaşmada galip gelen takım, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka arasındaki diğer eşleşmenin kazananı ile finale çıkacak. Peki; ING Türkiye Kupası Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı canlı yayın izle!

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ING Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın erkek basketbol takımları karşı karşıya geliyor. Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak karşılaşma 16 Şubat Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.

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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı canlı yayın izle!

Maçın canlı yayın kanalı TRT Spor Yıldız olacak. Karşılaşmada galip gelen takım Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçının galibi ile finale çıkacak.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı canlı yayın izle!

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

Basket maçını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı canlı yayın izle!
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