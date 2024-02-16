Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
10:21
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı canlı yayın izle!
ING Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayın kanalı, saati ve kadrosu basketbolseverlerin gündeminde. Potada derbi heyecanı yaşanıyor. Konya'da gerçekleştirilecek dörtlü finalde takımlar finale çıkma mücadelesi veriyor. Peki; Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...