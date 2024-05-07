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Haberler Galeri Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün? Galatasaray Fenerbahçe maçı için taraftar kararı!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 15:39

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün? Galatasaray Fenerbahçe maçı için taraftar kararı!

Süper Lig'in 37. haftasında sarı kırmızılıların evinde oynanacak derbi maçı öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu taraftar kararı aldı. Bu noktada maçı canlı izlemek isteyenler Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler maç tarihine odaklandı. Peki; Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte, detaylar...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün? Galatasaray Fenerbahçe maçı için taraftar kararı!

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı tarihi için geri sayım başladı. Sarı lacivertlilerin Rams Park'a misafir olacağı maç hakkında öncesinde güvenlik önlemi alındı. Taraftar kararı ardından maç bekleniyor. Bu sezonu oldukça çekişmeli geçiren iki takımın puan farkının açılması gündeme damga vurdu. Peki; Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün? Galatasaray Fenerbahçe maçı için taraftar kararı!

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN TARAFTAR KARARI!

İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün? Galatasaray Fenerbahçe maçı için taraftar kararı!

"Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen - Rams Park Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir." şeklinde bitirilen duyuru ardından derbi maçı tarihi bekleniyor.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün? Galatasaray Fenerbahçe maçı için taraftar kararı!

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 37. hafta karşılaşması Galatasaray Fenerbahçe maçı 19 Mayıs Pazar günü oynanacak. Mücadele Rams Park Stadı'nda gerçekleşecek.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün? Galatasaray Fenerbahçe maçı için taraftar kararı!
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