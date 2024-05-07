Giriş Tarihi: 07.05.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
15:39
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün? Galatasaray Fenerbahçe maçı için taraftar kararı!
Süper Lig'in 37. haftasında sarı kırmızılıların evinde oynanacak derbi maçı öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu taraftar kararı aldı. Bu noktada maçı canlı izlemek isteyenler Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler maç tarihine odaklandı. Peki; Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte, detaylar...