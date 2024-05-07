Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün? Galatasaray Fenerbahçe maçı için taraftar kararı!

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı tarihi için geri sayım başladı. Sarı lacivertlilerin Rams Park'a misafir olacağı maç hakkında öncesinde güvenlik önlemi alındı. Taraftar kararı ardından maç bekleniyor. Bu sezonu oldukça çekişmeli geçiren iki takımın puan farkının açılması gündeme damga vurdu. Peki; Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?