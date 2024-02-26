Giriş Tarihi: 26.02.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
14:39
Galatasaray yeni Brezilyalı yıldızını buldu! Cimbom'a Premier Lig oyuncusu...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bugün evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Avrupa defterini kapatan Cimbom'da yeni sezon için transfer çalışmalarında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sacha Boey sonrası sağ beke Serge Aurier hamlesini yapan G.Saray, bu bölgeye bir transfer yapmak adına Okan Buruk'un da istediği Brezilyalı oyuncu için harekete geçiyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine gelen o isim...