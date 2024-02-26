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Haberler Galeri Galatasaray yeni Brezilyalı yıldızını buldu! Cimbom'a Premier Lig oyuncusu...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 14:39

Galatasaray yeni Brezilyalı yıldızını buldu! Cimbom'a Premier Lig oyuncusu...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bugün evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Avrupa defterini kapatan Cimbom'da yeni sezon için transfer çalışmalarında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sacha Boey sonrası sağ beke Serge Aurier hamlesini yapan G.Saray, bu bölgeye bir transfer yapmak adına Okan Buruk'un da istediği Brezilyalı oyuncu için harekete geçiyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine gelen o isim...

Galatasaray yeni Brezilyalı yıldızını buldu! Cimbom’a Premier Lig oyuncusu...

Trendyol Süper Lig'de bugün Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray bu maçı kazanmak ve zirve yarışında yara almak istemiyor.

Galatasaray yeni Brezilyalı yıldızını buldu! Cimbom’a Premier Lig oyuncusu...

Sparta Prag'a elenerek Avrupa defterini kapatan lige ve kupaya odaklanmış durumda. Sarı-kırmızılı takımda şimdi de Icardi şoku yaşanıyor.

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Galatasaray yeni Brezilyalı yıldızını buldu! Cimbom’a Premier Lig oyuncusu...

ICARDI PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasındaki sosyal medyada yayılan hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

Galatasaray yeni Brezilyalı yıldızını buldu! Cimbom’a Premier Lig oyuncusu...

CEZASI BELLİ OLDU

PFDK, Icardi'ye 1 maç ceza verdiğini açıkladı. Arjantinli yıldız bugünkü Antalyaspor maçında forma giyemeyecek ancak Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Galatasaray yeni Brezilyalı yıldızını buldu! Cimbom’a Premier Lig oyuncusu...

CEZAYA İTİRAZ EDİLECEK

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Mauro Icardi'ye verdiği bir maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.

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