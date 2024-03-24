Giriş Tarihi: 24.03.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
16:26
İşte EURO 2024 turnuvasında forma giyemeyecek olan yıldızlar!
EURO 2024 Avrupa Şampiyonasına aylar kala, turnuvada yer alan takımlar belli oldu. Son olarak 3 takım play-off yolundan gelecek. Türkiye'nin rakibi de bu play-off'tan gelecek olan takımlardan biri olacak. EURO 2024 öncesi bazı güçlü takımlar turnuvaya girme hakkı kazanamadı. Turnuvada forma giyemeyecek olan yıldızların toplam piyasa değeri ise 700 milyon euro'ya yakın. İşte EURO 2024 turnuvasında forma giyemeyecek olan o yıldızlar...