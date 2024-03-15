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Haberler Galeri Olympiakos -Fenerbahçe çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 16:31

Olympiakos -Fenerbahçe çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu!

Konferans Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. UEFA genel Merkezi' nde yapılan kurada Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu. Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmaları rövanş usulüyle oynanacak. Fenerbahçe'nin rakibiyle oynadığı karşılaşmaları yenesi sonunca adını çeyrek finale yazdıracaklar. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kıran kırana mücadele devam ederken Avrupa'daki macerasının hangi tarihte olacağı araştırılmaya başladı. Peki Konferans Ligi çeyrek final Olympiakos -Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç takvimine dair detaylar

Olympiakos -Fenerbahçe çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu!

Sarı lacivetli takım son 16 turunda Union Saint Gilloise takımını toplamda 3-1 mağlup edip adını çeyrek finale yazmıştır. Çeyrek finale geçmeyi garantileyen takım için bugün heyecanla beklenen bir kura çekimi yapıldı ve rakibi belli oldu. Muhtemel rakiplerinin arasından Olympiakos çıktı. Peki Peki Konferans Ligi Olympiakos -Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

Olympiakos -Fenerbahçe çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu!

OLYMPIAKOS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos takımı oldu. Konferans Ligi çeyrek final maçları iki maç üzerinden oynanacak.

Olympiakos -Fenerbahçe eşleşmesinde ilk mücadele 11 Nisan Perşembe günü rövanş maçı ise 18 Nisan'da oynanacak.

Olympiakos - Fenerbahçe maçının saati henüz belli olmadı. Müsabakanın EXXEN ekranlarında yayınlanacak..

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Olympiakos -Fenerbahçe çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu!

UEFA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Club Brugge - PAOK

Olympiakos - Fenerbahçe

Olympiakos -Fenerbahçe çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu!

FİNAL MAÇI MAYIS'TA OYNANACAK

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından yarı finale kalacak son 4 takım belli olacak.

Yarı final kazananları, adını finale yazdıracak. Konferans Ligi finali 29 Mayıs tarihinde Yunanistan'da bulunan Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.

Olympiakos -Fenerbahçe çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu!
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