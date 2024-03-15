Olympiakos -Fenerbahçe çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu!

Sarı lacivetli takım son 16 turunda Union Saint Gilloise takımını toplamda 3-1 mağlup edip adını çeyrek finale yazmıştır. Çeyrek finale geçmeyi garantileyen takım için bugün heyecanla beklenen bir kura çekimi yapıldı ve rakibi belli oldu. Muhtemel rakiplerinin arasından Olympiakos çıktı. Peki Peki Konferans Ligi Olympiakos -Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?