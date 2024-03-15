Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
16:31
Olympiakos -Fenerbahçe çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu!
Konferans Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. UEFA genel Merkezi' nde yapılan kurada Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu. Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmaları rövanş usulüyle oynanacak. Fenerbahçe'nin rakibiyle oynadığı karşılaşmaları yenesi sonunca adını çeyrek finale yazdıracaklar. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kıran kırana mücadele devam ederken Avrupa'daki macerasının hangi tarihte olacağı araştırılmaya başladı. Peki Konferans Ligi çeyrek final Olympiakos -Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç takvimine dair detaylar