Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
11:51
Real Madrid Leipzig maçı canlı izle! Real Madrid Leipzig maçı canlı yayın saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları başladı. Arda Gülerli Real Madrid, RB Leipzig takımını ağırlıyor. İlk maçı Brahim Diaz'ın golüyle 1-0 kazanan İspanyol ekip tur için sahada olacak. Maçın canlı yayın ile takip etmek isteyen futbol takipçileri, Real Madrid Leipzig maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Peki; Real Madrid Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, müsabaka bilgileri...