SON DAKİKA: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'dan olay sözler! "Fenerbahçe'de çok taş yerinden oynar" | Ferdi'nin pozisyonu...

"FENERBAHÇE İNTİHAR ETTİ"

Konya, altın değerinde bir puan aldı. Fenerbahçe de buna yardım etti. Dün gece için şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe intihar etti. Kendi ipini kendi çekti. Hiçbir bahanesi yok. Bakınız Galatasaray ve Fenerbahçe kendi iç sahalarında oynadığı maçlarda hakemlerden yara alamazlar. Ne olursa olsun hakemler takdir haklarını Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lehlerine kullanırlar. Deplasman için bir şey diyemem.