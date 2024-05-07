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Haberler Galeri SON DAKİKA: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'dan olay sözler! "Fenerbahçe'de çok taş yerinden oynar" | Ferdi'nin pozisyonu...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 07:15 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 07:15

SON DAKİKA: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'dan olay sözler! "Fenerbahçe'de çok taş yerinden oynar" | Ferdi'nin pozisyonu...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de zirve yarışında tutunmak isteyen Fenerbahçe, dün Konyaspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk ihtimalini zora soktu. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, tartışmalı kararların ve net pozisyonların olduğu maçın ardından çok çarpıcı ifadeler kullandı. Ferdi'ye yapılan faul kırmızı kart mıydı? İşte dikkat çeken o sözler...

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SON DAKİKA: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu’dan olay sözler! Fenerbahçe’de çok taş yerinden oynar | Ferdi’nin pozisyonu...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. En fazla puan topladığı sezonu yaşayan Fenerbahçe, son 2 deplasman maçında 4 puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı.

SON DAKİKA: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu’dan olay sözler! Fenerbahçe’de çok taş yerinden oynar | Ferdi’nin pozisyonu...

SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, tartışmalı kararların ve net pozisyonların olduğu maçın ardından çok çarpıcı ifadeler kullandı.

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SON DAKİKA: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu’dan olay sözler! Fenerbahçe’de çok taş yerinden oynar | Ferdi’nin pozisyonu...

ERMAN TOROĞLU: F.BAHÇE KENDİ İPİNİ ÇEKTİ

Biri şampiyonluğa oynuyor, diğeri düşmeye… Şampiyonluğa oynayan takımın ilk 45 dakikadaki görüntüsü hiç de şampiyonluğa oynayan takım gibi değil. Düşmeye oynayan takımın ilk 45 dakika görüntüsü de tam düşmeye namzet bir takım. Ama şampiyonluğa oynayan takımın, bu kadar kötü futbol oynayan Konyaspor'a gücü yetmedi. Yine de bir iki pozisyon yakaladı sarı-lacivertliler.

SON DAKİKA: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu’dan olay sözler! Fenerbahçe’de çok taş yerinden oynar | Ferdi’nin pozisyonu...

"AMATÖRCE OYNAYAN KONYASPOR SAVUNMASINI GEÇEMEDİLER"

İkinci yarı Fenerbahçe değişikliklerle başladı tamam da İsmail Kartal devamlı santrfor aldı. Bu sefer de rakip ceza alanı çok kalabalıklaştı. Yine de serseri atılan yan toplardan pozisyonlar buldular. Ama çoğunda Dzeko başarılı olamadı. Bu yan toplarda o kadar çok acemice hareket ettiler ki amatörce oynayan Konyaspor savunmasını geçemediler. Konya kalecisi de çok iyi işler yaptı.

SON DAKİKA: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu’dan olay sözler! Fenerbahçe’de çok taş yerinden oynar | Ferdi’nin pozisyonu...

"FENERBAHÇE İNTİHAR ETTİ"

Konya, altın değerinde bir puan aldı. Fenerbahçe de buna yardım etti. Dün gece için şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe intihar etti. Kendi ipini kendi çekti. Hiçbir bahanesi yok. Bakınız Galatasaray ve Fenerbahçe kendi iç sahalarında oynadığı maçlarda hakemlerden yara alamazlar. Ne olursa olsun hakemler takdir haklarını Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lehlerine kullanırlar. Deplasman için bir şey diyemem.

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