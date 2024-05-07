Giriş Tarihi: 07.05.2024 07:15
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
07:15
SON DAKİKA: Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'dan olay sözler! "Fenerbahçe'de çok taş yerinden oynar" | Ferdi'nin pozisyonu...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de zirve yarışında tutunmak isteyen Fenerbahçe, dün Konyaspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk ihtimalini zora soktu. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, tartışmalı kararların ve net pozisyonların olduğu maçın ardından çok çarpıcı ifadeler kullandı. Ferdi'ye yapılan faul kırmızı kart mıydı? İşte dikkat çeken o sözler...