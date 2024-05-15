Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan 2 bomba transfer birden! Dortmund’dan geliyorlar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da gelecek sezon iddialo bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Arayışlarını sürdüren Kartal'ın ilk hamlesi büyük oldu. Beşiktaş, Borussia Dortmund'un 2 yıldızını birden transfer etmek için harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...