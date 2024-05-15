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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan 2 bomba transfer birden! Dortmund'dan geliyorlar...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 09:24

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan 2 bomba transfer birden! Dortmund'dan geliyorlar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da gelecek sezon iddialo bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Arayışlarını sürdüren Kartal'ın ilk hamlesi büyük oldu. Beşiktaş, Borussia Dortmund'un 2 yıldızını birden transfer etmek için harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan 2 bomba transfer birden! Dortmund’dan geliyorlar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da gelecek sezon iddialo bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Arayışlarını sürdüren Kartal'ın ilk hamlesi büyük oldu. Beşiktaş, Borussia Dortmund'un 2 yıldızını birden transfer etmek için harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan 2 bomba transfer birden! Dortmund’dan geliyorlar...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan 2 bomba transfer birden! Dortmund’dan geliyorlar...

Bir yandan Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da gelecek sezon iddialo bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan 2 bomba transfer birden! Dortmund’dan geliyorlar...

Arayışlarını sürdüren Kartal'ın ilk hamlesi büyük oldu. Beşiktaş, Borussia Dortmund'un 2 yıldızını birden transfer etmek için harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan 2 bomba transfer birden! Dortmund’dan geliyorlar...

Kötü geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmak isteyen Beşiktaş'ta yeni dönem için de çalışmalar hızla devam ediyor.

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