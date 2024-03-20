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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymasnki dünya devine imzayı atıyor! Bonservis bedeli bile belli oldu: Rekor kıracak…
Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 13:56

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymasnki dünya devine imzayı atıyor! Bonservis bedeli bile belli oldu: Rekor kıracak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde etkili işler yapan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda son olarak Trabzonspor'u mağlup etti. Kritik bir virajı kayıpsız dönen sarı-lacivertli ekip, milli araya da moralli girdi. Milli maçlar dönüşünde Adana Demirspor'u sahasında ağırlayacak olan Kanarya'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe'de bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden birisi olan Sebastian Szymanski'nin dünya devine imza atacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymasnki dünya devine imzayı atıyor! Bonservis bedeli bile belli oldu: Rekor kıracak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe, son olarak Trabzonspor ile karşılaştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymasnki dünya devine imzayı atıyor! Bonservis bedeli bile belli oldu: Rekor kıracak…

Mücadelenin sonunda istenmeyen olaylar yaşansa da sarı-lacivertli ekip sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymasnki dünya devine imzayı atıyor! Bonservis bedeli bile belli oldu: Rekor kıracak…

Bu sonuçla birlikte ligde puanını 79 yapan Kanarya, ikinci sırada Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürdü.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymasnki dünya devine imzayı atıyor! Bonservis bedeli bile belli oldu: Rekor kıracak…

Sarı-lacivertli ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı yıldız Szymanski, son haftalarda suskunluğa kapılsa da takımın en değerli oyuncularından birisi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymasnki dünya devine imzayı atıyor! Bonservis bedeli bile belli oldu: Rekor kıracak…

İsmail Kartal'ın da vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Szymanski, Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı.

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