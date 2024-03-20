Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
13:56
Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymasnki dünya devine imzayı atıyor! Bonservis bedeli bile belli oldu: Rekor kıracak…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde etkili işler yapan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda son olarak Trabzonspor'u mağlup etti. Kritik bir virajı kayıpsız dönen sarı-lacivertli ekip, milli araya da moralli girdi. Milli maçlar dönüşünde Adana Demirspor'u sahasında ağırlayacak olan Kanarya'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe'de bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden birisi olan Sebastian Szymanski'nin dünya devine imza atacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…