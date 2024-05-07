Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
14:49
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay iddia! Yıldız futbolcu kapıları tekmeledi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve zirve yarışında yine ağır bir yara aldı. Konyaspor maçı sonrası taraftarlar da sosyal medyada Ali Koç ve İsmail Kartal'ı istifaya çağırırken, sarı-lacivertli takım için olay bir iddia gündeme geldi. Habere göre, yıldız oyuncu kulübüyle bağlarını kesti. İşte flaş haberin detayları...