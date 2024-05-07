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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay iddia! Yıldız futbolcu kapıları tekmeledi...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 14:49

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay iddia! Yıldız futbolcu kapıları tekmeledi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve zirve yarışında yine ağır bir yara aldı. Konyaspor maçı sonrası taraftarlar da sosyal medyada Ali Koç ve İsmail Kartal'ı istifaya çağırırken, sarı-lacivertli takım için olay bir iddia gündeme geldi. Habere göre, yıldız oyuncu kulübüyle bağlarını kesti. İşte flaş haberin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay iddia! Yıldız futbolcu kapıları tekmeledi...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını devam ettirmek isteyen Fenerbahçe, zorlu Konyaspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve Galatasaray ile puan farkı 6'ya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay iddia! Yıldız futbolcu kapıları tekmeledi...

Sarı-lacivertli takım haftaya Kayserispor'u konuk edecek. Şampiyonluk umutlarını kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay iddia! Yıldız futbolcu kapıları tekmeledi...

İRFAN CAN VE OSAYİ SAKATLANDI

Fenerbahçe dün Konya'da iki oyuncusunun sakatlığıyla sarsıldı. 51. dakikada Osayi- Samuel kenara gelirken, 2 dakika sonra da İrfan Can Kahveci oyuna devam edemedi. İki futbolcunun da durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay iddia! Yıldız futbolcu kapıları tekmeledi...

Bu arada Osayi 4, İrfan Can da 3. sakatlığını yaşarken sarı-lacivertlilerde bu sezon 19 oyuncu toplam 45 defa aynı talihsizliğin kurbanı oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe için olay iddia! Yıldız futbolcu kapıları tekmeledi...

TARAFTAR İSTİFAYA DAVET ETTİ

Şampiyonluk umutlarını azaltan Fenerbahçe'de maçın ardından taraftar, sosyal medyada İsmail Kartal ve Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

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