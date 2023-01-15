Giriş Tarihi: 15.01.2023 21:09 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 21:10

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında kimse ne yaptığına anlam veremedi! Yıldız futbolcu gördüğü kırmızı kartla gecenin adamı oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. İki takımın da karşılıklı golleriyle 2-1 sona eren mücadele, nefes kesen anlara sahne oldu. Ligde Galatasaray yenilgisinin ardından Gaziantep deplasmanına kazanmak için çıkan Fenerbahçe, 3 puanı alarak taraftarını rahatlattı. Maça damga vuran an ise 70. dakikada çıkan kırmızı kartla oldu. Gaziantep'in yıldız ismi Sagal, gördüğü kırmızı kartla sosyal medyada gecenin konuşulan ismi oldu. İşte son dakika haberinin detayları…