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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında kimse ne yaptığına anlam veremedi! Yıldız futbolcu gördüğü kırmızı kartla gecenin adamı oldu…
Giriş Tarihi: 15.01.2023 21:09 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 21:10

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında kimse ne yaptığına anlam veremedi! Yıldız futbolcu gördüğü kırmızı kartla gecenin adamı oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. İki takımın da karşılıklı golleriyle 2-1 sona eren mücadele, nefes kesen anlara sahne oldu. Ligde Galatasaray yenilgisinin ardından Gaziantep deplasmanına kazanmak için çıkan Fenerbahçe, 3 puanı alarak taraftarını rahatlattı. Maça damga vuran an ise 70. dakikada çıkan kırmızı kartla oldu. Gaziantep'in yıldız ismi Sagal, gördüğü kırmızı kartla sosyal medyada gecenin konuşulan ismi oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında kimse ne yaptığına anlam veremedi! Yıldız futbolcu gördüğü kırmızı kartla gecenin adamı oldu…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 5 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında kimse ne yaptığına anlam veremedi! Yıldız futbolcu gördüğü kırmızı kartla gecenin adamı oldu…

Deneyimli teknik adam, Kalyon Stadı'ndaki karşılaşmada, 3-0 mağlup olduğu Galatasaray derbisinin ilk 11'e göre 5 değişikliğe gitti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında kimse ne yaptığına anlam veremedi! Yıldız futbolcu gördüğü kırmızı kartla gecenin adamı oldu…

Jesus, derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Osayi-Samuel, Rossi ve King'i Gaziantep FK önünde ilk 11'e almadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında kimse ne yaptığına anlam veremedi! Yıldız futbolcu gördüğü kırmızı kartla gecenin adamı oldu…

Fenerbahçe; Altay Bayındır, Samet Akaydın, Arao, Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Batshuayi, Crespo, Szalai ve Emre Mor ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında kimse ne yaptığına anlam veremedi! Yıldız futbolcu gördüğü kırmızı kartla gecenin adamı oldu…

VALENCIA YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez 11'de maça başlayan Ekvadorlu golcü Enner Valencia, Gaziantep FK deplasmanında da golle buluştu.

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