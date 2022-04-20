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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe-Shakhtar maçı sonrası dostluk transferi! Oyuncuya kanca...
Giriş Tarihi: 20.04.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 09:34

Son dakika: Fenerbahçe-Shakhtar maçı sonrası dostluk transferi! Oyuncuya kanca...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Rusya Ukraya savaşı sebebiyle dostluk maçı için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk maçında kazanan 1-0 Fenerbahçe'de tarihi anlar da yaşandı. Barışa dikkat çekmek için oynanan maçta Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'in yıldızını transfer etmek için harekete geçti. İşte maçta yaşanan tarihi anlar ve son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe-Shakhtar maçı sonrası dostluk transferi! Oyuncuya kanca...

Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle barışa dikkat çekmek için dostluk maçına çıkan Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk arasında oynanan karşılaşmayı karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe oldu.

Son dakika: Fenerbahçe-Shakhtar maçı sonrası dostluk transferi! Oyuncuya kanca...

TEK GOL ENNER VALENCİA'DAN GELDİ

Fenerbahçe, Ukrayna'da barışa dikkat çekmek için dün Shakhtar Donetsk ile özel maçta bir araya geldi. Ertuğrul, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Arda, Burak Kapacak, Valencia ve Berisha 11'iyle sahaya çıkan sarı-lacivertliler mücadeleyi 26. dakikada Berisha'nın pasında Valencia'nın golüyle 1-0 kazandı.

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Son dakika: Fenerbahçe-Shakhtar maçı sonrası dostluk transferi! Oyuncuya kanca...

Kanarya'nın yenilmezlik serisi özel maçta da devam etti. Süper Lig'de 9 karşılaşmayı kaybetmeyen F.Bahçe üst üste 6. galibiyetini aldı.

Son dakika: Fenerbahçe-Shakhtar maçı sonrası dostluk transferi! Oyuncuya kanca...

11 BİN 781 BİLETLİ TARAFTAR

Geliri savaş mağdurlarına bırakılacak mücadeleyi 11.781 biletli taraftar takip etti. Biletler 50, 100 ve 200 TL'den satılmıştı. Shakhtarlı futbolcular seremoniye üzerinde sığınakta yaşayan 4 yaşındaki Alisa'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtle çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe-Shakhtar maçı sonrası dostluk transferi! Oyuncuya kanca...

İki takımın formalarında 'Football for peace' (Barış için futbol) yazısı vardı. F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Shakhtar CEO'su Sergei Palkin'e günün anısına forma ve plaket verdi.

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