TEK GOL ENNER VALENCİA'DAN GELDİ

Fenerbahçe, Ukrayna'da barışa dikkat çekmek için dün Shakhtar Donetsk ile özel maçta bir araya geldi. Ertuğrul, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Arda, Burak Kapacak, Valencia ve Berisha 11'iyle sahaya çıkan sarı-lacivertliler mücadeleyi 26. dakikada Berisha'nın pasında Valencia'nın golüyle 1-0 kazandı.