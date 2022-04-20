Giriş Tarihi: 20.04.2022 09:18
Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
09:34
Son dakika: Fenerbahçe-Shakhtar maçı sonrası dostluk transferi! Oyuncuya kanca...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Rusya Ukraya savaşı sebebiyle dostluk maçı için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk maçında kazanan 1-0 Fenerbahçe'de tarihi anlar da yaşandı. Barışa dikkat çekmek için oynanan maçta Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'in yıldızını transfer etmek için harekete geçti. İşte maçta yaşanan tarihi anlar ve son dakika transfer haberinin detayları...