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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski için olay iddia! Türk futbolunun bonservis rekorunu kıracak
Giriş Tarihi: 20.01.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 16:16

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski için olay iddia! Türk futbolunun bonservis rekorunu kıracak

Son dakika haberi: Lider Fenerbahçe'de müthiş bir performans gösteren Sebastian Szymanski, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Polonyalı 10 numarayla ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. 32 maçta 12 gol, 14 asiste imza atan Szymanski, Türk futbolunun bonservis rekorunu kıracak gibi duruyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski için olay iddia! Türk futbolunun bonservis rekorunu kıracak

Son dakika haberi: Lider Fenerbahçe'de müthiş bir performans gösteren Sebastian Szymanski, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Polonyalı 10 numarayla ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. 32 maçta 12 gol, 14 asiste imza atan Szymanski, Türk futbolunun bonservis rekorunu kıracak gibi duruyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski için olay iddia! Türk futbolunun bonservis rekorunu kıracak

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Sebastian Szymanski, Avrupa'daki dev kulüplerin takibinden çıkmıyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski için olay iddia! Türk futbolunun bonservis rekorunu kıracak

Sarı-Lacivertliler sezon başında transfer ettiği Polonyalı yıldız için ezeli rakibi Galatasaray ile yarışa girmişti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski için olay iddia! Türk futbolunun bonservis rekorunu kıracak

Kanarya Rus ekibi Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Szymanski için 9.75 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski için olay iddia! Türk futbolunun bonservis rekorunu kıracak

Transfer savaşını kazanan Fenerbahçe'de Polonyalı yıldızın performansı parmak ısırtmaya devam ediyor.

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