SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski için olay iddia! Türk futbolunun bonservis rekorunu kıracak

Son dakika haberi: Lider Fenerbahçe'de müthiş bir performans gösteren Sebastian Szymanski, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Polonyalı 10 numarayla ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. 32 maçta 12 gol, 14 asiste imza atan Szymanski, Türk futbolunun bonservis rekorunu kıracak gibi duruyor. İşte son dakika haberinin detayları...