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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor...
Giriş Tarihi: 16.05.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 12:22

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe derbisinde 1 puan alması halina şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı kırmızılılar, gelecek sezon transfer çalışmalarına da başladı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi dengesinde bir kadro kurmak isteyen Cimbom, daha önce de gündemine gelen dünyaca ünlü yıldız oyuncu ile temas kurdu. İşte o isim ve yılın bombasına dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor...

Fenerbahçe derbisinde 1 puan alması halina şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı kırmızılılar, gelecek sezon transfer çalışmalarına da başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi dengesinde bir kadro kurmak isteyen Cimbom, daha önce de gündemine gelen dünyaca ünlü yıldız oyuncu ile temas kurdu. İşte o isim ve yılın bombasına dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor...

Bir yandan şampiyonluğa koşan Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı-kırmızılılar, ses getirecek yeni bir hamle düşünüyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor...

Sezon bittikten sonra seçim heyecanı yaşayacak olan Cimbom'da başkan Dursun Özbek ve yönetiminin orta sahaya tartışılmayacak bir isim takviye etmeyi düşündüğü öğrenildi.

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