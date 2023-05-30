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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon Galatasaray'a dev gelir! Cimbom'un kasası dolup taştı…
Giriş Tarihi: 30.05.2023 23:16 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 23:22

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon Galatasaray'a dev gelir! Cimbom'un kasası dolup taştı…

Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, 2022-2023 sezonunu bitime 2 hafta kala 82 puana ulaşarak şampiyon tamamlamayı garantiledi ve 23. zaferini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu başarı ile kasasına büyük bir geliri koymayı da garantiledi. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılma hakkı elde eden Cimbom; Devler Ligi gelirinin yanı sıra kombine gelirleri, yayın gelirleri, Süper Lig katılım ücreti ve şampiyonluk primi gibi önemli birçok önemli rakamın sahibi oldu. Bu şampiyonluk ile tarihi bir zafere daha imza atan Aslan, bu sayede ekonomik olarak da rahatlama yaşayacak. İşte Galatasaray'ın elde ettiği tüm gelirler ve detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon Galatasaray’a dev gelir! Cimbom’un kasası dolup taştı…

Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, 2022-2023 sezonunu bitime 2 hafta kala 82 puana ulaşarak şampiyon tamamlamayı garantiledi ve 23. zaferini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu başarı ile kasasına büyük bir geliri koymayı da garantiledi. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılma hakkı elde eden Cimbom; Devler Ligi gelirinin yanı sıra kombine gelirleri, yayın gelirleri, Süper Lig katılım ücreti ve şampiyonluk primi gibi önemli birçok önemli rakamın sahibi oldu. Bu şampiyonluk ile tarihi bir zafere daha imza atan Aslan, bu sayede ekonomik olarak da rahatlama yaşayacak. İşte Galatasaray'ın elde ettiği tüm gelirler ve detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon Galatasaray’a dev gelir! Cimbom’un kasası dolup taştı…

Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, 2022- 2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala 82 puana ulaşarak şampiyonluğu garantiledi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon Galatasaray’a dev gelir! Cimbom’un kasası dolup taştı…

Sarı-kırmızılı ekipte kazanılan bu şampiyonluk sonrası; Yayın gelirleri, kombine gelirleri, Süper Lig şampiyonluğu primi ve katılım ücreti, kombine gelirleri, Devler Ligi'ne katılma geliri de belli oldu. İşte o gelirlere ait tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon Galatasaray’a dev gelir! Cimbom’un kasası dolup taştı…

SÜPER LİG KATILIM ÜCRETİ

Galatasaray, Süper Lig'e katılım hakkı olarak her takımın aldığı gibi kasasına 33.4 milyon lira koydu.

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon Galatasaray’a dev gelir! Cimbom’un kasası dolup taştı…

Süper Lig'de alınan her galibiyete 2.3 milyon Euro verilmesi sebebiyle bu sezon ligin bitimine 2 hafta kala 26 galibiyete ulaşan Aslan, 59.8 milyon lirayı da galibiyet primi olarak aldı. Galatasaray, Fenerbahçe maçını kazanması halinde ise son haftada hükmen galip sayıldığı için 4.6 milyon lirayı da kasasına koyacak.

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