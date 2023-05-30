Giriş Tarihi: 30.05.2023 23:16 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 23:22

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon Galatasaray'a dev gelir! Cimbom'un kasası dolup taştı…

Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, 2022-2023 sezonunu bitime 2 hafta kala 82 puana ulaşarak şampiyon tamamlamayı garantiledi ve 23. zaferini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu başarı ile kasasına büyük bir geliri koymayı da garantiledi. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılma hakkı elde eden Cimbom; Devler Ligi gelirinin yanı sıra kombine gelirleri, yayın gelirleri, Süper Lig katılım ücreti ve şampiyonluk primi gibi önemli birçok önemli rakamın sahibi oldu. Bu şampiyonluk ile tarihi bir zafere daha imza atan Aslan, bu sayede ekonomik olarak da rahatlama yaşayacak. İşte Galatasaray'ın elde ettiği tüm gelirler ve detayları...