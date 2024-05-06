Giriş Tarihi: 06.05.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
20:21
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'dan şampiyonluk bombası! Ligin en değerlisi olacak...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk için artık gün sayan sarı kırmızılılar, yeni sezonda iddialı transferler yapmak için düğmeye bastı. Önümüzdeki sezon da güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom, ilk hamlesini yaptı. Adıyla transfer dönemine damga vuracak yıldız oyuncu için harekete geçildi. İşte o isim ve tüm detaylar...