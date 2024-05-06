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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'dan şampiyonluk bombası! Ligin en değerlisi olacak...
Giriş Tarihi: 06.05.2024 20:21 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 20:21

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'dan şampiyonluk bombası! Ligin en değerlisi olacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk için artık gün sayan sarı kırmızılılar, yeni sezonda iddialı transferler yapmak için düğmeye bastı. Önümüzdeki sezon da güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom, ilk hamlesini yaptı. Adıyla transfer dönemine damga vuracak yıldız oyuncu için harekete geçildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan şampiyonluk bombası! Ligin en değerlisi olacak...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan şampiyonluk bombası! Ligin en değerlisi olacak...

Şampiyonluk için artık gün sayan sarı kırmızılılar, yeni sezonda iddialı transferler yapmak için düğmeye bastı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan şampiyonluk bombası! Ligin en değerlisi olacak...

Önümüzdeki sezon da güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom, ilk hamlesini yaptı. Adıyla transfer dönemine damga vuracak yıldız oyuncu için harekete geçildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan şampiyonluk bombası! Ligin en değerlisi olacak...

Sarı-kırmızılı ekip son olarak ligin 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı. Cimbom evinde oynadığı mücadeleyi 6-1 kazandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan şampiyonluk bombası! Ligin en değerlisi olacak...

Galatasaray'da golleri Hakim Ziyech(2), Dries Mertens(2) ve Mauro Icardi kaydetti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 96'ya yükseltti.

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