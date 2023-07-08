Giriş Tarihi: 08.07.2023 19:59 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 20:01

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ilk transferini yapıyor! Anlaşmayı resmen duyurdular…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Aslan, yeni sezonun ilk kampını Avusturya'da yapacak. Kamp süresince 3 farklı hazırlık maçı oynayacak olan sarı-kırmızılı ekip, transferleri de kamp boyunca gerçekleştirmek için çaba sarf ediyor. Bu aşamada ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın ilk transferini duyurmaya hazırlandığını belirtti. İşte son dakika haberinin detayları…