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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ilk transferini yapıyor! Anlaşmayı resmen duyurdular…
Giriş Tarihi: 08.07.2023 19:59 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 20:01

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ilk transferini yapıyor! Anlaşmayı resmen duyurdular…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Aslan, yeni sezonun ilk kampını Avusturya'da yapacak. Kamp süresince 3 farklı hazırlık maçı oynayacak olan sarı-kırmızılı ekip, transferleri de kamp boyunca gerçekleştirmek için çaba sarf ediyor. Bu aşamada ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın ilk transferini duyurmaya hazırlandığını belirtti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ilk transferini yapıyor! Anlaşmayı resmen duyurdular…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray, kamp yapacağı Avusturya'ya geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ilk transferini yapıyor! Anlaşmayı resmen duyurdular…

Sarı-kırmızılı takım, 10 Temmuz Pazartesi günü TSİ 20.30'da Macar ekibi Kisvarda ile Graz'daki Merkur Arena'da, 14 Temmuz Cuma günü TSİ 20.30'da Avusturya temsilcisi Austria Wien ile Viyana'daki Generali Arena'da, 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de yine Avusturya'dan Sturm Graz ile Merkür Arena'da karşı karşıya gelecek.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ilk transferini yapıyor! Anlaşmayı resmen duyurdular…

Galatasaray, kamp çalışmasını 18 Temmuz Salı günü tamlayarak İstanbul'a dönecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ilk transferini yapıyor! Anlaşmayı resmen duyurdular…

5 FUTBOLCU KAMP KADROSUNA ALINMADI

Galatasaray'da 5 futbolcu Avusturya'da gerçekleştirilecek kamp kadrosuna alınmadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ilk transferini yapıyor! Anlaşmayı resmen duyurdular…

Geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcular Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama ve Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmedi.

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