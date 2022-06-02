Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 11 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesi yoğun bir tempo içerisinde olan Galatasaray'da bir yandan da futbol takımının kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda sportif direktör Pasquale Sensibile ve Cenk Ergün, tam 7 futbolcuyla prensipte anlaştı ve 'Kimseye söz vermeyin, 11 Haziran'a kadar bizi bekleyin' şeklinde telkinde bulundu. Galatasaray'da ayrıca ilk ayrılık yaşandı ve başarılı isim dünya deviyle sözleşme imzaladı. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...