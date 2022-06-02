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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 7 isimle prensipte anlaştı, ilk ayrılık gerçekleşti! 11 Haziran'dan sonra...
Giriş Tarihi: 02.06.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 10:22

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 7 isimle prensipte anlaştı, ilk ayrılık gerçekleşti! 11 Haziran'dan sonra...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 11 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesi yoğun bir tempo içerisinde olan Galatasaray'da bir yandan da futbol takımının kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda sportif direktör Pasquale Sensibile ve Cenk Ergün, tam 7 futbolcuyla prensipte anlaştı ve 'Kimseye söz vermeyin, 11 Haziran'a kadar bizi bekleyin' şeklinde telkinde bulundu. Galatasaray'da ayrıca ilk ayrılık yaşandı ve başarılı isim dünya deviyle sözleşme imzaladı. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 7 isimle prensipte anlaştı, ilk ayrılık gerçekleşti! 11 Haziran’dan sonra...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 11 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesi yoğun bir tempo içerisinde olan Galatasaray'da bir yandan da futbol takımının kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda sportif direktör Pasquale Sensibile ve Cenk Ergün, tam 7 futbolcuyla prensipte anlaştı ve 'Kimseye söz vermeyin, 11 Haziran'a kadar bizi bekleyin' şeklinde telkinde bulundu. Galatasaray'da ayrıca ilk ayrılık yaşandı ve başarılı isim dünya deviyle sözleşme imzaladı. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 7 isimle prensipte anlaştı, ilk ayrılık gerçekleşti! 11 Haziran’dan sonra...

1 Haziran itibarıyla 8 oyuncusu (Arda Turan, Babel, Feghouli, Pulgar, Pena, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya ve Fatih Öztürk) ile yolları resmen ayrılan Galatasaray'da transferler için 11 Haziran beklenmeye başlandı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 7 isimle prensipte anlaştı, ilk ayrılık gerçekleşti! 11 Haziran’dan sonra...

Sarı-kırmızılı kulüp, seçim sonrasında transferlerini resmiyete döküp 4 Temmuz'daki Avusturya kampına yetiştirmeye çalışacak. Sportif direktör Sensibile ve her iki başkan adayının yeni dönemde çalışmaya hazır olduğu Cenk Ergün görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 7 isimle prensipte anlaştı, ilk ayrılık gerçekleşti! 11 Haziran’dan sonra...

UMUT DEDEDEN GALATASARAYLI

Lorient forması giydiği dönemde Fransız basınına konuşan Umut Bozok, "Dedem büyük bir Galatasaray taraftarıydı. Çok küçük yaşlardan beri Galatasaray forması koleksiyonum var. Hayalim bir gün Galatasaray'da Fenerbahçe'ye karşı oynamak" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray 7 isimle prensipte anlaştı, ilk ayrılık gerçekleşti! 11 Haziran’dan sonra...

G.SARAY FORMASI KOLEKSİYONU VAR

Lorient forması giydiği dönemde Fransız basınına konuşan Umut Bozok, "Dedem büyük bir Galatasaray taraftarıydı. Çok
küçük yaşlardan beri Galatasaray forması koleksiyonum var. Hayalim bir gün Galatasaray'da Fenerbahçe'ye karşı oynamak" ifadelerini kullanmıştı.

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