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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde durmuyor! Zakharyan olmadı, iki yeni genç yıldız geliyor...
Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 08:10

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde durmuyor! Zakharyan olmadı, iki yeni genç yıldız geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arası transfer döneminde yaptığı Nicolo Zaniolo transferiyle Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Arsen Zakharyan ve Giannis Konstantelias girişimlerinden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, iki yeni genç yıldızın transferi için somut adımlar attı. İşte tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde durmuyor! Zakharyan olmadı, iki yeni genç yıldız geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arası transfer döneminde yaptığı Nicolo Zaniolo transferiyle Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Arsen Zakharyan ve Giannis Konstantelias girişimlerinden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, iki yeni genç yıldızın transferi için somut adımlar attı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde durmuyor! Zakharyan olmadı, iki yeni genç yıldız geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, asrın deprem felaketi nedeniyle verilen arayı Antalya'da yaptığı kampla değerlendirirken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde durmuyor! Zakharyan olmadı, iki yeni genç yıldız geliyor...

Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer eden sarı-kırmızılılar, genç oyunculara yatırım yapmaya devam edecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde durmuyor! Zakharyan olmadı, iki yeni genç yıldız geliyor...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Dinamo Moskova'nın genç yıldızı Arsen Zakharyan'la ilgileniyordu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde durmuyor! Zakharyan olmadı, iki yeni genç yıldız geliyor...

ZAKHARYAN'IN VAZGEÇME NEDENİ...

Oyuncunun hem kendisiyle hem de kulübüyle anlaşma noktasına gelen sarı-kırmızılılar, oyuncunun transferden vazgeçmesiyle büyük bir şok yaşamıştı.

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