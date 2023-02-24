Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arası transfer döneminde yaptığı Nicolo Zaniolo transferiyle Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Arsen Zakharyan ve Giannis Konstantelias girişimlerinden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, iki yeni genç yıldızın transferi için somut adımlar attı. İşte tüm detaylar...