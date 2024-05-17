Son dakika haberi: Fatih Terim’in olay fotoğrafı ortaya çıktı! Bugün Panathinaikos’tan ayrıldığını açıklamıştı...

Son dakika haberi: Türk futboluna adını altın harflerle yazdıran efsane isimlerin yıllar içerisindeki değişimlerini görenler gözlerine inanamıyor... Bugün, Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldığını açıklayan Fatih Terim'in bir fotoğrafı ortaya çıktı. İşte Aziz Yıldırım'dan Fatih Terim'e, Şenol Güneş'ten Ersun Yanal'a, Emre Belözoğlu'ndan Burak Yılmaz'a kadar birçok efsane ismin gündeme oturan o fotoğrafları...