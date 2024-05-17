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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı! Bugün Panathinaikos'tan ayrıldığını açıklamıştı...
Giriş Tarihi: 17.05.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 11:39

Son dakika haberi: Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı! Bugün Panathinaikos'tan ayrıldığını açıklamıştı...

Son dakika haberi: Türk futboluna adını altın harflerle yazdıran efsane isimlerin yıllar içerisindeki değişimlerini görenler gözlerine inanamıyor... Bugün, Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldığını açıklayan Fatih Terim'in bir fotoğrafı ortaya çıktı. İşte Aziz Yıldırım'dan Fatih Terim'e, Şenol Güneş'ten Ersun Yanal'a, Emre Belözoğlu'ndan Burak Yılmaz'a kadar birçok efsane ismin gündeme oturan o fotoğrafları...

Son dakika haberi: Fatih Terim’in olay fotoğrafı ortaya çıktı! Bugün Panathinaikos’tan ayrıldığını açıklamıştı...

Son dakika haberi: Türk futboluna adını altın harflerle yazdıran efsane isimlerin yıllar içerisindeki değişimlerini görenler gözlerine inanamıyor... Bugün, Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldığını açıklayan Fatih Terim'in bir fotoğrafı ortaya çıktı. İşte Aziz Yıldırım'dan Fatih Terim'e, Şenol Güneş'ten Ersun Yanal'a, Emre Belözoğlu'ndan Burak Yılmaz'a kadar birçok efsane ismin gündeme oturan o fotoğrafları...

Son dakika haberi: Fatih Terim’in olay fotoğrafı ortaya çıktı! Bugün Panathinaikos’tan ayrıldığını açıklamıştı...

RIDVAN DİLMEN

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Son dakika haberi: Fatih Terim’in olay fotoğrafı ortaya çıktı! Bugün Panathinaikos’tan ayrıldığını açıklamıştı...

REVNA - YILDIRIM DEMİRÖREN

Son dakika haberi: Fatih Terim’in olay fotoğrafı ortaya çıktı! Bugün Panathinaikos’tan ayrıldığını açıklamıştı...

ŞENOL GÜNEŞ

Son dakika haberi: Fatih Terim’in olay fotoğrafı ortaya çıktı! Bugün Panathinaikos’tan ayrıldığını açıklamıştı...

BURAK YILMAZ

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