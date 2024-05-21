Giriş Tarihi: 21.05.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
07:28
Son dakika haberi: O dünya devi Arda Güler için Real Madrid'in kapısına dayandı! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama...
Son dakika haberi: Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, son haftalarda gösterdiği harika performans sonrası tüm dünyanın gündemine oturdu. İspanyol ekibindeki geleceği merak konusu olan genç yıldız için o dev takım, kulübün kapısına dayandı. İşte son dakika Arda Güler transfer haberinin tüm detayları...