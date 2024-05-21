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Haberler Galeri Son dakika haberi: O dünya devi Arda Güler için Real Madrid'in kapısına dayandı! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama...
Giriş Tarihi: 21.05.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 07:28

Son dakika haberi: O dünya devi Arda Güler için Real Madrid'in kapısına dayandı! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama...

Son dakika haberi: Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, son haftalarda gösterdiği harika performans sonrası tüm dünyanın gündemine oturdu. İspanyol ekibindeki geleceği merak konusu olan genç yıldız için o dev takım, kulübün kapısına dayandı. İşte son dakika Arda Güler transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: O dünya devi Arda Güler için Real Madrid’in kapısına dayandı! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama...

Son dakika haberi: Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, son haftalarda gösterdiği harika performans sonrası tüm dünyanın gündemine oturdu. İspanyol ekibindeki geleceği merak konusu olan genç yıldız için o dev takım, kulübün kapısına dayandı. İşte son dakika Arda Güler transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: O dünya devi Arda Güler için Real Madrid’in kapısına dayandı! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama...

Fenerbahçe forması ile özellikle 2022/23 sezonunda iyi bir performans gösteren Arda Güler için birçok dev takım sıraya girmişti.

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Son dakika haberi: O dünya devi Arda Güler için Real Madrid’in kapısına dayandı! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama...

Yetenekli oyuncunun adı sıkça Barcelona ile anılırken Real Madrid araya girerek flaş bir transfer çalımına imza atmıştı.

Son dakika haberi: O dünya devi Arda Güler için Real Madrid’in kapısına dayandı! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama...

Madrid ekibi bu transfer için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonsevis bedeli ödemiş ayrıca 10 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay taahhüt etmişti.

Son dakika haberi: O dünya devi Arda Güler için Real Madrid’in kapısına dayandı! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama...

BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ

Art arda yaşadığı sakatlıklardan ötürü sezonun ilk yarısını tedavi süreci ile geçiren milli yıldız, ikinci yarıda kadroya girmeye başladı.

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