Son dakika haberi: O dünya devi Arda Güler için Real Madrid’in kapısına dayandı! Carlo Ancelotti kalacak demişti ama...

Son dakika haberi: Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, son haftalarda gösterdiği harika performans sonrası tüm dünyanın gündemine oturdu. İspanyol ekibindeki geleceği merak konusu olan genç yıldız için o dev takım, kulübün kapısına dayandı. İşte son dakika Arda Güler transfer haberinin tüm detayları...