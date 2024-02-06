Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
08:12
Son dakika haberi: Türkiye yine tek yürek! Süper Lig ekiplerinden 6 Şubat mesajı: "Acımız ilk günkü gibi..."
Son dakika haberi: Asrın felaketi olarak tarihe geçen ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde tam 11 il için Türkiye yeniden tek yürek oldu. TFF başta olmak üzere Süper Lig kulüpleri, depremlerde hayatını kaybeden ve yaralanan tüm vatandaşlarımız için anma mesajı yayımladı. İşte o paylaşımlar...