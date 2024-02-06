Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Türkiye yine tek yürek! Süper Lig ekiplerinden 6 Şubat mesajı: "Acımız ilk günkü gibi..."
Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 08:12

Son dakika haberi: Türkiye yine tek yürek! Süper Lig ekiplerinden 6 Şubat mesajı: "Acımız ilk günkü gibi..."

Son dakika haberi: Asrın felaketi olarak tarihe geçen ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde tam 11 il için Türkiye yeniden tek yürek oldu. TFF başta olmak üzere Süper Lig kulüpleri, depremlerde hayatını kaybeden ve yaralanan tüm vatandaşlarımız için anma mesajı yayımladı. İşte o paylaşımlar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Türkiye yine tek yürek! Süper Lig ekiplerinden 6 Şubat mesajı: Acımız ilk günkü gibi...

Asrın felaketi olarak tarihe geçen ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde tam 11 il için Türkiye yeniden tek yürek oldu.

Son dakika haberi: Türkiye yine tek yürek! Süper Lig ekiplerinden 6 Şubat mesajı: Acımız ilk günkü gibi...

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen felakette yaşanan acıları ve kayıpları unutmamak, şehirleri yalnız bırakmamak adına TFF başta olmak üzere Süper Lig ekipleri 6 Şubat depremi anma mesajları paylaştı. İşte kulüplerin 6 Şubat paylaşımı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Türkiye yine tek yürek! Süper Lig ekiplerinden 6 Şubat mesajı: Acımız ilk günkü gibi...

Türkiye Futbol Federasyonu: Bugün 6 Şubat 2024. 365 gün geçti; acılarımız, yaralarımız ilk günkü gibi taze, ilk günkü gibi derin. O tarifsiz gecede yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, depremzedelerimizin yanında durmaya devam ediyoruz. Milletimizin bir daha böyle bir acı yaşamaması temennisiyle…

Son dakika haberi: Türkiye yine tek yürek! Süper Lig ekiplerinden 6 Şubat mesajı: Acımız ilk günkü gibi...

Galatasaray: 5 yaşındaki çocuklar okula başladı, nişanlılar evlendi, askerler tezkere aldı, anneler bebeklerini kucakladı; dile kolay, tam bir sene oldu bugün. Önce 65 ardından 45 saniye içinde olup bitti her şey. Gerisi karanlık, toz ve toprak. Bugün, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü. Acımız hala taze, merhem olmak için gayret büyük. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sonsuz sabır, geride kalıp sevdikleri için yaşama tutunmak zorunda olanlara kuvvet diliyoruz. Galatasaray burada, sizi hiç unutmadık ve asla unutmayacağız.

Son dakika haberi: Türkiye yine tek yürek! Süper Lig ekiplerinden 6 Şubat mesajı: Acımız ilk günkü gibi...

Fenerbahçe: Acı Felaketin 1. Yılı: "Unutmadık, Unutmayacağız" Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen acı depremin üzerinden bugün tam 1 yıl geçti. Kaybettiğimiz canlarımızın mekanları cennet olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Nasıl ki tarihimizin en acı günlerinde yaralarımızı birlikte sarmak için var gücümüzle çalıştıysak, bugün de yarın da çalışmaya devam edeceğiz. Yitip giden canlarımızı unutmayacak, gelecek hayali kuran çocuklarımızı ve binlerce insanımızı yalnız bırakmayacağız...

SON DAKİKA