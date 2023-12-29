Giriş Tarihi: 29.12.2023 20:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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Son dakika haberi: Ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte İstanbul'a geliş tarihi: Kimse onu beklemiyordu...
Son dakika haberi: Süper Lig'de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, 3 kez teknik direktörlük değişikliği yaptı. Uzun süredir yeni isim arayışını sürdüren siyah-beyazlı takım, dünyaca ünlü çalıştırı ile görüşmelere başladı ve İstanbul'a getireceği tarih belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş yeni teknik direktörü haberinin tüm detayları...