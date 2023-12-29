Son dakika haberi: Ve Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte İstanbul’a geliş tarihi: Kimse onu beklemiyordu...

Son dakika haberi: Süper Lig'de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, 3 kez teknik direktörlük değişikliği yaptı. Uzun süredir yeni isim arayışını sürdüren siyah-beyazlı takım, dünyaca ünlü çalıştırı ile görüşmelere başladı ve İstanbul'a getireceği tarih belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş yeni teknik direktörü haberinin tüm detayları...