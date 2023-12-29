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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte İstanbul'a geliş tarihi: Kimse onu beklemiyordu...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 20:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:07

Son dakika haberi: Ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte İstanbul'a geliş tarihi: Kimse onu beklemiyordu...

Son dakika haberi: Süper Lig'de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, 3 kez teknik direktörlük değişikliği yaptı. Uzun süredir yeni isim arayışını sürdüren siyah-beyazlı takım, dünyaca ünlü çalıştırı ile görüşmelere başladı ve İstanbul'a getireceği tarih belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş yeni teknik direktörü haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Ve Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte İstanbul’a geliş tarihi: Kimse onu beklemiyordu...

Son dakika haberi: Süper Lig'de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, 3 kez teknik direktörlük değişikliği yaptı. Uzun süredir yeni isim arayışını sürdüren siyah-beyazlı takım, dünyaca ünlü çalıştırı ile görüşmelere başladı ve İstanbul'a getireceği tarih belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş yeni teknik direktörü haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Ve Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte İstanbul’a geliş tarihi: Kimse onu beklemiyordu...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş'ta işler hiç istenildiği gibi gitmedi.

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Son dakika haberi: Ve Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte İstanbul’a geliş tarihi: Kimse onu beklemiyordu...

Tecrübeli isim Şenol Güneş ile alınan art arda kötü sonuçların ardından takım Burak Yılmaz'a emanet edilmişti.

Son dakika haberi: Ve Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte İstanbul’a geliş tarihi: Kimse onu beklemiyordu...

Burak Yılmaz'la istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı ekip son olarak Rıza Çalımbay ile anlaşmıştı.

Son dakika haberi: Ve Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte İstanbul’a geliş tarihi: Kimse onu beklemiyordu...

Takımın efsane futbolcusu da kanayan yarayı durduramadı ve Beşiktaş 3. kez teknik direktör değişimine gitti.

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