Giriş Tarihi: 08.01.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
12:06
Son dakika haberi: Ve Fenerbahçe'den şok transfer! Herkes Krunic'i beklerken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da ara transfer dönemi çalışamaların hızlandıran sarı lacivertliler, eksik bölgelere takviye yapmak için düğmeye bastı. Leonardo Bonucci, Rade Krunic, Stefan Savic ve Çağlar Söyüncü gibi isimler ile ilgilenen Kanarya, bomba bir transfer için harekete geçti. Avrupa basını ise bu transferin bonservis bedelini duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...