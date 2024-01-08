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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve Fenerbahçe'den şok transfer! Herkes Krunic'i beklerken...
Giriş Tarihi: 08.01.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 12:06

Son dakika haberi: Ve Fenerbahçe'den şok transfer! Herkes Krunic'i beklerken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da ara transfer dönemi çalışamaların hızlandıran sarı lacivertliler, eksik bölgelere takviye yapmak için düğmeye bastı. Leonardo Bonucci, Rade Krunic, Stefan Savic ve Çağlar Söyüncü gibi isimler ile ilgilenen Kanarya, bomba bir transfer için harekete geçti. Avrupa basını ise bu transferin bonservis bedelini duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Ve Fenerbahçe’den şok transfer! Herkes Krunic’i beklerken...

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika haberi: Ve Fenerbahçe’den şok transfer! Herkes Krunic’i beklerken...

Sarı-lacivertliler, 11 Ocak'ta başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız verdi.

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Son dakika haberi: Ve Fenerbahçe’den şok transfer! Herkes Krunic’i beklerken...

Ocak ayında kadrosuna birçok ekleme yapacak olan Kanarya'nın önceliğiyse stoper ve orta saha transferi...

Son dakika haberi: Ve Fenerbahçe’den şok transfer! Herkes Krunic’i beklerken...

Bu bölgelerde yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle oldukça sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, uzun süredir sakat olan Rodrigo Becao'nun hazır hale gelmemesi ve Alexander Djiku'nun Afrika Kupası'nda olması sebebiyle stoper transferinde gaza bastı.

Son dakika haberi: Ve Fenerbahçe’den şok transfer! Herkes Krunic’i beklerken...

Adı sık sık Stefan Savic ve Çağlar Söyüncü ile anılan Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isimse Leonardo Bonucci oldu.

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