Giriş Tarihi: 14.05.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
17:01
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Önce Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenecek sonra..."
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de kritik haftada Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe'nin mutlak galip gelmesi gereken maçta Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan bile yetiyor. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, maç öncesinde çarpıcı yorumlarda bulunurken, Fenerbahçe'de aday olacağını açıklayan Aziz Yıldırım ve Ali Koç için bomba sözler söyledi. İşte usta yorumcunun dikkat çeken o ifadeleri...