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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Önce Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenecek sonra..."
Giriş Tarihi: 14.05.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 17:01

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Önce Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenecek sonra..."

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de kritik haftada Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe'nin mutlak galip gelmesi gereken maçta Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan bile yetiyor. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, maç öncesinde çarpıcı yorumlarda bulunurken, Fenerbahçe'de aday olacağını açıklayan Aziz Yıldırım ve Ali Koç için bomba sözler söyledi. İşte usta yorumcunun dikkat çeken o ifadeleri...

DHA
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Önce Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenecek sonra...

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe, Pazar günü kader maçında karşı karşıya geliyor.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Önce Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenecek sonra...

Lider Galatasaray, berabere kalması ya da galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıması için mutlak galip gelmesi gerekiyor.

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Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Önce Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenecek sonra...

GS-FB DERBİSİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI

Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Önce Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenecek sonra...

DEPLASMAN TARAFTARI ALINACAK

Derbiye sayılı günler kala oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Valilik'ten yapılan açıklamada Fenerbahçe taraftarlarının da stadyuma alınacağı duyuruldu.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Önce Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenecek sonra...

F.BAHÇE'DE İKİ ÖNEMLİ İSİM YOK, İRFAN CAN ŞÜPHELİ

Ligin ilk yarısında oynanan derbi 0-0 sona ermişti. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Becao forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci'nin de oynamasının zor olduğu belirtiliyor.

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