Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş yorum! "Geçmiş olsun İsmail Kartal"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray, Karagümrük maçını kazanınca çok rahatladı. Çünkü bu maç zordu. Bilhassa düşme mücadelesi veren takımlar içinde kadrosu en güçlü takım Karagümrük'tü. Üstelik de Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı elemişti.

Ama bu maçta zor da olsa 3 puan elde edilince Fenerbahçe maçına Galatasaray, çok rahat çıkacak. Kendi seyircisi önünde, üstelik de beklemediği bir kazaya uğrasa dahi yine son maçta bir puan kendilerine yetiyor.