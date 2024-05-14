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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş yorum! "Geçmiş olsun İsmail Kartal"
Giriş Tarihi: 14.05.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 08:21

Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş yorum! "Geçmiş olsun İsmail Kartal"

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray evinde ezeli rakib Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Cimbom, en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. F.Bahçe'nin ise tek seçeneği galip gelmek. Kritik derbi öncesi SABAH Spor yazarları, iki takım için de çok çarpıcı sözler söyledi. İsmail Kartal görevinde kalacak mı? Derbide kim favori? İşte dikkat çeken o yorumlar...

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Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş yorum! Geçmiş olsun İsmail Kartal

Trendyol Süper Lig'de gözler derbiye çevrildi. Pazar günü oynanacak kritik maçta Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile berabere kalsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'de ise tek hedef galibiyet. Kritik maç öncesi, Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan SABAH Spor'un usta kalemler, derbi ve İsmail Kartal için dikkat çeken sözler söyledi.

Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş yorum! Geçmiş olsun İsmail Kartal

Son iki haftaya girerken G.Saray, derbi öncesi 6 puan önde. Aslantepe'deki maçta F.Bahçe bir sürpriz yapabilir mi? Yoksa bir puanın yettiği Cimbom, işi bitirir mi?

"ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ"

LEVENT TÜZEMEN: Atı alan Üsküdar'ı geçti. Karagümrük galibiyeti, Galatasaray'ı yüzde 99.9 şampiyon yaptı. Son 2 haftaya 6 puan önde girecek Galatasaray'a bir puan yetecek. Şampiyonluğun gerçekleşmemesi için mucize yaşanmalı.

Geriye düştüğü maçları çevirmesini bilen Galatasaraylı oyuncular; tecrübe, kalite olarak bir puanı haydi haydi alabilecek güce sahipler. Bu saatten sonra şampiyonluk Florya'da kutlanır.

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Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş yorum! Geçmiş olsun İsmail Kartal

ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray, Karagümrük maçını kazanınca çok rahatladı. Çünkü bu maç zordu. Bilhassa düşme mücadelesi veren takımlar içinde kadrosu en güçlü takım Karagümrük'tü. Üstelik de Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı elemişti.

Ama bu maçta zor da olsa 3 puan elde edilince Fenerbahçe maçına Galatasaray, çok rahat çıkacak. Kendi seyircisi önünde, üstelik de beklemediği bir kazaya uğrasa dahi yine son maçta bir puan kendilerine yetiyor.

Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş yorum! Geçmiş olsun İsmail Kartal

"NEREDE-NASIL OYNAYACAKLARINI BİLİYORLAR"

GÜRCAN BİLGİÇ: Buruk ve takımı, önemli bir sezon geçirdi. Kendilerine güvenleri üst seviyede. Nerede-nasıl oynayacaklarını iyi biliyorlar. Bu maçta puan aldıklarında şampiyon olacaklar. Fırsatı kaçırmak istemezler.

Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş yorum! Geçmiş olsun İsmail Kartal

Dolayısı ile maçın temposunu düşüren, çok sık faul yapan, hiç acele etmeyen, belki de sağlıkçıları 3-4 kere sahaya davet ettiren bir takım seyredersek sürpriz olmaz. Çünkü aynısını Kadıköy'de de yaptılar. 26 faulle bitirdiler maçı, kaleye bir şut çektiler.

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