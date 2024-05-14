Giriş Tarihi: 14.05.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
08:21
Son dakika haberleri: Derbi öncesi flaş yorum! "Geçmiş olsun İsmail Kartal"
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray evinde ezeli rakib Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Cimbom, en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. F.Bahçe'nin ise tek seçeneği galip gelmek. Kritik derbi öncesi SABAH Spor yazarları, iki takım için de çok çarpıcı sözler söyledi. İsmail Kartal görevinde kalacak mı? Derbide kim favori? İşte dikkat çeken o yorumlar...