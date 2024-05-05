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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ayrılık tarihini açıkladılar! Tazminatı bile belli oldu: Panathinaikos'ta tarih yazacağız demişti ama…
Giriş Tarihi: 05.05.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 16:34

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ayrılık tarihini açıkladılar! Tazminatı bile belli oldu: Panathinaikos'ta tarih yazacağız demişti ama…

Son dakika haberleri… Teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sürpriz bir karara imza attı. Yaklaşık 2 senelik dinlenme sürecinin ardından Yunanistan ekibi Panathinaikos'a imza atan Terim, Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ancak son haftalarda aldığı sonuçlardan dolayı yolların ayrılması gündemde olan Terim için Yunan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Terim'in ayrılık tarihi açıklanırken tazminatını da duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ayrılık tarihini açıkladılar! Tazminatı bile belli oldu: Panathinaikos’ta tarih yazacağız demişti ama…

Son dakika haberleri… Türkiye'de uzun yıllar Galatasaray ile şampiyonluklar yaşayan Fatih Terim, Fiorentina ve Milan gibi takımların da teknik direktörlüğünü yaptı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ayrılık tarihini açıkladılar! Tazminatı bile belli oldu: Panathinaikos’ta tarih yazacağız demişti ama…

Kariyerine sürpriz bir kararla Panathinaikos'ta devam eden tecrübeli teknik direktör, Yunanistan'daki ilk sezonunda eleştirilerin odağı haline geldi.

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Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ayrılık tarihini açıkladılar! Tazminatı bile belli oldu: Panathinaikos’ta tarih yazacağız demişti ama…

Şampiyonluğun play-off maçlarıyla belirlendiği Yunanistan'da taraftarların ve medyanın eleştirilerine maruz kalan Terim için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ayrılık tarihini açıkladılar! Tazminatı bile belli oldu: Panathinaikos’ta tarih yazacağız demişti ama…

"TARİH YAZACAĞIZ" DEMİŞTİ

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde çıkan ayrılık haberlerinin ardından Yunanistan basınına önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ayrılık tarihini açıkladılar! Tazminatı bile belli oldu: Panathinaikos’ta tarih yazacağız demişti ama…

Terim, yaptığı açıklamalarda "Panathinaikos'a tarih yazmaya geldim" dedi ve şu ifadeleri ekledi:

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