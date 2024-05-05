Giriş Tarihi: 05.05.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
16:34
Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ayrılık tarihini açıkladılar! Tazminatı bile belli oldu: Panathinaikos'ta tarih yazacağız demişti ama…
Son dakika haberleri… Teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sürpriz bir karara imza attı. Yaklaşık 2 senelik dinlenme sürecinin ardından Yunanistan ekibi Panathinaikos'a imza atan Terim, Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ancak son haftalarda aldığı sonuçlardan dolayı yolların ayrılması gündemde olan Terim için Yunan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Terim'in ayrılık tarihi açıklanırken tazminatını da duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…