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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İlk görüşme gerçekleşti: Jose Mourinho derken…
Giriş Tarihi: 16.05.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 20:02

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İlk görüşme gerçekleşti: Jose Mourinho derken…

Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak için Galatasaray derbisine galibiyet için çıkacak. Bir mucizenin peşinden koşan sarı-lacivertli ekip, ligin kalan 2 haftasını rakibinin puansız geçmesini bekleyecek. Bu sırada Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Haziran ayında yapılacak seçimde adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, takımın başına Mourinho'yu getireceğini söylemişti. Bunun üzerine Ali Koç'un da teknik direktör adayı belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İlk görüşme gerçekleşti: Jose Mourinho derken…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezona oldukça iyi başlayan Fenerbahçe, ligin ilk devresinde üst üste galibiyetlerle adından söz ettirmiş ve uzun süre liderlik koltuğunda oturmuştu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İlk görüşme gerçekleşti: Jose Mourinho derken…

Bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım ise başkanlık seçimini kazanması halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklamıştı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İlk görüşme gerçekleşti: Jose Mourinho derken…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çeyrek finale kadar çıkan Kanarya, Olympiakos eşleşmesini geçemedi ve turnuvaya veda etti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İlk görüşme gerçekleşti: Jose Mourinho derken…

Haziran ayında yapılacak seçimde Aziz Yıldırım ile yarışacak olan Ali Koç, yeni sezon için flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İlk görüşme gerçekleşti: Jose Mourinho derken…

Ligde de zirveden olan sarı-lacivertlilerde eleştiriler mevcut başkan Ali Koç ve İsmail Kartal'ın üzerine yüklendi.

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