Giriş Tarihi: 16.05.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
20:02
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İlk görüşme gerçekleşti: Jose Mourinho derken…
Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak için Galatasaray derbisine galibiyet için çıkacak. Bir mucizenin peşinden koşan sarı-lacivertli ekip, ligin kalan 2 haftasını rakibinin puansız geçmesini bekleyecek. Bu sırada Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Haziran ayında yapılacak seçimde adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, takımın başına Mourinho'yu getireceğini söylemişti. Bunun üzerine Ali Koç'un da teknik direktör adayı belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…