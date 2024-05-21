Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
09:29
Son dakika haberleri: Galatasaray’ı yıkan o konuşma ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’de zaferin hikayesi: İsmail Kartal tüm takımı topladı ve…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Sezonun en kritik müsabakasına mutlak galibiyet için çıkan iki takım, uzun yıllar unutulmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonluk için 1 puan alması yetecek olan Galatasaray, evinde Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunu ilan etmesine engel olan Kanarya'da zaferin detayları ortaya çıkmaya başladı. İsmail Kartal'ın soyunma odasında yaptığı konuşma, Fenerbahçe'yi kenetleyen etken oldu. İşte son dakika haberinin detayları…