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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’ı yıkan o konuşma ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’de zaferin hikayesi: İsmail Kartal tüm takımı topladı ve…
Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 09:29

Son dakika haberleri: Galatasaray’ı yıkan o konuşma ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’de zaferin hikayesi: İsmail Kartal tüm takımı topladı ve…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Sezonun en kritik müsabakasına mutlak galibiyet için çıkan iki takım, uzun yıllar unutulmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonluk için 1 puan alması yetecek olan Galatasaray, evinde Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunu ilan etmesine engel olan Kanarya'da zaferin detayları ortaya çıkmaya başladı. İsmail Kartal'ın soyunma odasında yaptığı konuşma, Fenerbahçe'yi kenetleyen etken oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Samet YÜKSEL
UĞUR ÇEM
Son dakika haberleri: Galatasaray’ı yıkan o konuşma ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’de zaferin hikayesi: İsmail Kartal tüm takımı topladı ve…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de heyecan bitmek bilmiyor. Ligin 37. haftasında uzun yıllar unutulmayacak tarihi bir derbi oynandı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ı yıkan o konuşma ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’de zaferin hikayesi: İsmail Kartal tüm takımı topladı ve…

Maç öncesi, maç sırası ve sonrasında yaşananlar, Türk futbol tarihine damga vuran anlara sahne oldu. Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’ı yıkan o konuşma ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’de zaferin hikayesi: İsmail Kartal tüm takımı topladı ve…

Bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunu engelleyen Kanarya, umudunu son haftaya taşıdı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ı yıkan o konuşma ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’de zaferin hikayesi: İsmail Kartal tüm takımı topladı ve…

Ligin son haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk olacakken Fenerbahçe de İstanbulspor'u sahasında ağırlayacak.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ı yıkan o konuşma ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’de zaferin hikayesi: İsmail Kartal tüm takımı topladı ve…

FENER'E HER YER KADIKÖY

Bu sezon tek yenilgisini sahasında Trabzonspor'dan alan, Galatasaray, Samsun ve Alanya'ya bir puan kaptıran Fenerbahçe, deplasman karnesiyle alkış aldı. Uzatmalarla birlikte 81 dakika 10 kişi oynadığı derbide Galatasaray'ı 1-0 yenen sarı-lacivertliler, 2023- 24 sezonunu dış sahada yenilgisiz tamamladı.

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