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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…
Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 09:29

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olan Galatasaray, ligde oynanan son maçta Sivasspor'u 6-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Pazar akşamı oynanacak Fatih Karagümrük maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak isteyen Aslan, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde ilk hedefi orta saha olacak. İşte son dakika haberinin detayları…

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberleri: Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde son 2 sezona damgasını vuran Galatasaray, rekorlarla ilerlediği bir sezonu daha şampiyonlukla tamamlamak üzere.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Fenerbahçe ile kıyasıya zirve yarışında puan farkını 6'ya çıkaran sarı-kırmızılılar, ligde son 16 maçta puan kaybı yaşamadı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Sezonu şampiyonlukla tamamlayarak gelecek sezonun kadrosunu oluşturmanın peşinde olan Aslan, flaş bir transfere hazırlanıyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Yaz transfer döneminde yapılacak ilk hamle belli olurken Okan Buruk'un Lucas Torreira'nın yanına yeni bir isim istediği öğrenildi.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları…

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