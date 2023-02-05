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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Maçın ardından Erman Toroğlu'ndan sert sözler! "Bu maçı da Zorbay Küçük'e..."
Giriş Tarihi: 05.02.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 09:31

Son dakika haberleri: Maçın ardından Erman Toroğlu'ndan sert sözler! "Bu maçı da Zorbay Küçük'e..."

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, BeşiktaşSamu Saiz'in golüyle 1-0 mağlup etti. Eksikleri olan Beşiktaş, çektiği 9 şutun hiçbirinde isabeti bulamadı. 'Yönetim istifa' tezahüratları yapan stattaki Beşiktaş taraftarı takıma ve yönetime tepki gösterdi. SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Fatih Doğan ve Ali Gültiken çok çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Maçın ardından Erman Toroğlu’ndan sert sözler! Bu maçı da Zorbay Küçük’e...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Ligi'nde Beşiktaş, zorlu Sivasspor deplasmanından çıkamadı ve Samu Saiz'in golüyle 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, çektiği 9 şutun hiçbirinde isabeti bulamadı ve tepki çeken bir futbol ortaya koydu.

Deplasmana giden Beşiktaş taraftarları 'yönetim istifa' tezahüratları yaparken takıma ve yönetime tepki gösterdi. Maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Fatih Doğan, Bülent Timurlenk, Erman Toroğlu ve Ali Gültiken çok çarpıcı sözler söyleyerek Beşiktaş'ın oyununu eleştirdi.

Son dakika haberleri: Maçın ardından Erman Toroğlu’ndan sert sözler! Bu maçı da Zorbay Küçük’e...

FATİH DOĞAN: "BEDEL ÖDÜYOR!"

Maçın yıldızı Yiğidolar'ın yeni transferi İspanyol Samuel Saiz'di. 32 yaşındaki ofansif orta saha maçta basılmadık yer bırakmadı. Yine ara transfer Caisedo'nun asistiyle İspanyol futbolcu attığı golün yanı sıra yaptığı denemeler, boş koşular, oluşturduğu atak organizasyonlarıyla takımını adeta sırtladı.

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Son dakika haberleri: Maçın ardından Erman Toroğlu’ndan sert sözler! Bu maçı da Zorbay Küçük’e...

3-4 önemli oyuncusundan yoksun çıktığı bir maçta yeni transferinin yıllardır oynuyormuş gibi inisiyatif alması Sivasspor'un şansıydı. Zamanında ve nokta atışı yapılan transferlerin yeni bir örneğini daha gördük. Bu konuda Beşiktaş'ın aynı şansa sahip olmadığını söylemek gerek. Gedson, Josef ve Salih'in yokluğunda ilk kez forma giyen ve 11'de başlayan Amir Hadziahmetovic ise fırsatı kullanamadı.

Son dakika haberleri: Maçın ardından Erman Toroğlu’ndan sert sözler! Bu maçı da Zorbay Küçük’e...

"BEŞİKTAŞ'IN MAÇI KAYBETMESİ ŞAŞIRTMADI"

Orta sahada mücadele eden ama maçı yönlendirecek ve kazanacak kaliteden ve üretkenlikten uzak Beşiktaş'ın maçı kaybetmesi şaşırtmadı. Şenol Güneş'in, Tayfur'u sağa, Cenk'i öne çekip sistemi 4-4-2'ye döndürmesi de gol getirmedi. Beşiktaş taraftarının maç sonu "transfer eleştirisi" yaptığı tezahüratlarda haklılık payı var.

Son dakika haberleri: Maçın ardından Erman Toroğlu’ndan sert sözler! Bu maçı da Zorbay Küçük’e...

Bu takımın 3-4 mevkiye kaliteli takviye yapma ihtiyacı kesinken ve bu konuda açıklamalar ortadayken transferlerin yapılmaması ya da son haftaya bırakılması büyük bir hata... Beşiktaş yanlış transfer politikasının bedelini ödüyor. Yeni isimlerle mücadeleyi kazanan Sivasspor ve Rıza Çalımbay bence en açık bir şekilde acı gerçeği Beşiktaş yönetiminin yüzüne vurdu.

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