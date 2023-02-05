Son dakika haberleri: Maçın ardından Erman Toroğlu'ndan sert sözler! "Bu maçı da Zorbay Küçük'e..."

3-4 önemli oyuncusundan yoksun çıktığı bir maçta yeni transferinin yıllardır oynuyormuş gibi inisiyatif alması Sivasspor'un şansıydı. Zamanında ve nokta atışı yapılan transferlerin yeni bir örneğini daha gördük. Bu konuda Beşiktaş'ın aynı şansa sahip olmadığını söylemek gerek. Gedson, Josef ve Salih'in yokluğunda ilk kez forma giyen ve 11'de başlayan Amir Hadziahmetovic ise fırsatı kullanamadı.