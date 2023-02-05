Giriş Tarihi: 05.02.2023 09:29
Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
09:31
Son dakika haberleri: Maçın ardından Erman Toroğlu'ndan sert sözler! "Bu maçı da Zorbay Küçük'e..."
Son dakika haberleri: Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı Samu Saiz'in golüyle 1-0 mağlup etti. Eksikleri olan Beşiktaş, çektiği 9 şutun hiçbirinde isabeti bulamadı. 'Yönetim istifa' tezahüratları yapan stattaki Beşiktaş taraftarı takıma ve yönetime tepki gösterdi. SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Fatih Doğan ve Ali Gültiken çok çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...