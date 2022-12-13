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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Messi ile Weghorst arasında yaşananlardan sonra ilk kez konuştu! "Tünelde onu görünce..."
Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 10:08

Son dakika haberleri: Messi ile Weghorst arasında yaşananlardan sonra ilk kez konuştu! "Tünelde onu görünce..."

Son dakika haberi: 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek finalde karşı karşıya gelen Arjantin ile Hollanda arasında maç sonunda yaşananlarda o akşama damga vurmuştu. Messi ve Weghorst arasında yaşanan gerginlik kameralara yansımıştı. Messi ile konuşan muhabir o anlarda yaşananlar hakkında ilk kez konuştu ve çok çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Messi ile Weghorst arasında yaşananlardan sonra ilk kez konuştu! Tünelde onu görünce...

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden Arjantin çeyrek finalde rakibi Hollanda'yı penaltılarda mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Hırvatistan ile eşleşti.

Son dakika haberleri: Messi ile Weghorst arasında yaşananlardan sonra ilk kez konuştu! Tünelde onu görünce...

Arjantin, 2-0 öne geçtiği maçın son 10 dakikasında Wout Weghorst'un attığı 2 gole engel olamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Uzatma bölümünde de gol çıkmayınca penaltılara gidildi ve Arjantin rakibini 4-3 mağlup etti.

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Son dakika haberleri: Messi ile Weghorst arasında yaşananlardan sonra ilk kez konuştu! Tünelde onu görünce...

Arjantin'in kaptanı Lionel Messi bu maça da damga vurarak 1 gol ve 1 asistle oynadı. Geceye damga vuran anlar ise tünelde yaşandı ve Weghorst ile Arjantinli oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

Son dakika haberleri: Messi ile Weghorst arasında yaşananlardan sonra ilk kez konuştu! Tünelde onu görünce...

FIFA'DAN MESSİ VE MARTİNEZ'E SORUŞTURMA

FIFA, Messi ve Emiliano Martinez'in hakem Lahoz'a gösterdiği tepki sebebiyle iki oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlattı

Son dakika haberleri: Messi ile Weghorst arasında yaşananlardan sonra ilk kez konuştu! Tünelde onu görünce...

İspanyol basınından Mundo Deportico'nun haberine göre; Arjantin kaptanı Lionel Messi, maçın ardından hakem Mateu Lahoz için "Bu seviyede bir maça böyle bir hakem veremezsiniz. Eğer hakem hakkında yorum yaparsam ceza alırım." demişti. Kaleci Emiliano Martinez ise maçın ardından, "Lahoz, Dünya Kupası'nda gördüğüm en kötü hakemdi. Maç berabere bitsin diye 10 dakika uzatma verdi." dedi.

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