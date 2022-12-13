Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:02
Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
10:08
Son dakika haberleri: Messi ile Weghorst arasında yaşananlardan sonra ilk kez konuştu! "Tünelde onu görünce..."
Son dakika haberi: 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek finalde karşı karşıya gelen Arjantin ile Hollanda arasında maç sonunda yaşananlarda o akşama damga vurmuştu. Messi ve Weghorst arasında yaşanan gerginlik kameralara yansımıştı. Messi ile konuşan muhabir o anlarda yaşananlar hakkında ilk kez konuştu ve çok çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...