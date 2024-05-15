Giriş Tarihi: 15.05.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
21:59
SON DAKİKA HABERLERİ: Yunanistan’da Fatih Terim krizi patlak verdi! Büyük tehlike: PAOK yenilgisi sonrası…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en kariyerli teknik direktörlerinden birisi olan Fatih Terim, yoluna Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta devam etmeye karar vermişti. Büyük bir sürprize imza atarak Panathinaikos'un yolunu tutan Terim, takımıyla şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ancak son maçlarda alınan sonuçlardan dolayı Fatih Terim için işler hiç de yolunda gitmiyor. Deneyimli çalıştırıcı, PAOK'a karşı da 4-1 kaybederek Yunanistan'da büyük bir krize neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları…