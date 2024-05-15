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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Yunanistan’da Fatih Terim krizi patlak verdi! Büyük tehlike: PAOK yenilgisi sonrası…
Giriş Tarihi: 15.05.2024 21:57 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 21:59

SON DAKİKA HABERLERİ: Yunanistan’da Fatih Terim krizi patlak verdi! Büyük tehlike: PAOK yenilgisi sonrası…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en kariyerli teknik direktörlerinden birisi olan Fatih Terim, yoluna Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta devam etmeye karar vermişti. Büyük bir sürprize imza atarak Panathinaikos'un yolunu tutan Terim, takımıyla şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ancak son maçlarda alınan sonuçlardan dolayı Fatih Terim için işler hiç de yolunda gitmiyor. Deneyimli çalıştırıcı, PAOK'a karşı da 4-1 kaybederek Yunanistan'da büyük bir krize neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Yunanistan’da Fatih Terim krizi patlak verdi! Büyük tehlike: PAOK yenilgisi sonrası…

Son dakika haberleri… Uzun yıllar Galatasaray'ı çalıştıran ve birçok kupanın sahibi olan Fatih Terim, takımından 2022 yılında ayrılmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yunanistan’da Fatih Terim krizi patlak verdi! Büyük tehlike: PAOK yenilgisi sonrası…

Sarı-kırmızılı ekipte kötü geçen dönemin ardından veda eden Fatih Terim, yaklaşık 2 sene boyunca kendisine gelen tekliflerin hiçbirini kabul etmedi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Yunanistan’da Fatih Terim krizi patlak verdi! Büyük tehlike: PAOK yenilgisi sonrası…

Geçtiğimiz yılın sonlarında ise sürpriz bir karara imza atarak Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'a imza attı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yunanistan’da Fatih Terim krizi patlak verdi! Büyük tehlike: PAOK yenilgisi sonrası…

Bir kez daha yurt dışında takım çalıştırmaya başlayan Fatih Terim, Yunanistan'da kısa süre içerisinde taraftarın sevgisini üzerine almayı başardı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Yunanistan’da Fatih Terim krizi patlak verdi! Büyük tehlike: PAOK yenilgisi sonrası…

Ancak Yunanistan Süper Lig'inde şampiyonluğun belirleneceği play-off maçlarında işler beklendiği gibi gitmedi.

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