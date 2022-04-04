ÇİFT VURUŞ KARARI TARTIŞMALARA SEBEP OLDU

Maçta verilen çift vuruş kararı tartışmalara sebep oldu. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Fatih Doğan, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve İskender Günen derbiyle alakalı çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Ahmet Çakar, hakem Zorbay Küçük hakkında çok sert sözler söyledi. Erman Toroğlu ise hakem hatasının çok az olduğu ifade etti. İşte o çarpıcı ve sert sözler...