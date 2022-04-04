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Haberler Galeri Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler! "Dengesizlikten başka yanlışlar da yaptı"
Giriş Tarihi: 04.04.2022 07:03 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 07:54

Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler! "Dengesizlikten başka yanlışlar da yaptı"

Son dakika haberleri... Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Valerien Ismael ile ilk maçına çıkan Beşiktaş, zorlu Trabzonspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Batshuayi'nin penaltı vuruşundan yararlanamadığı maçta Larin kırmızı kart gördü. Maçta hakem hatası var mıydı? Tempolu ve sert oynanan maçın ardından SABAH Spor yazarları karşılaşma ile ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Fatih Doğan, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve İskender Günen'in çarpıcı analiz ve yorumları...

Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler! Dengesizlikten başka yanlışlar da yaptı

Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Beşiktaş sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Tempolu ve sert oynana maçta Beşiktaş'ta Batshuayi bir penaltı kaçırırken, Larin de oyuna girdikten kısa süre sonra Siopis'e attığı tokat sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler! Dengesizlikten başka yanlışlar da yaptı

ÇİFT VURUŞ KARARI TARTIŞMALARA SEBEP OLDU

Maçta verilen çift vuruş kararı tartışmalara sebep oldu. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Fatih Doğan, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve İskender Günen derbiyle alakalı çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Ahmet Çakar, hakem Zorbay Küçük hakkında çok sert sözler söyledi. Erman Toroğlu ise hakem hatasının çok az olduğu ifade etti. İşte o çarpıcı ve sert sözler...

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Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler! Dengesizlikten başka yanlışlar da yaptı

ERMAN TOROĞLU: BU TİP MAÇLAR ZORDUR HAKEM AZ HATA YAPTI!

Skor berabere... Peki oynanan 90 dakikaya göre berabere mi olmalıydı? Bence hayır. Oynadıkları futbola göre Beşiktaş dün gece galibiyete daha yakındı. Yani 1 puanı kazanan bence Trabzonspor oldu. Kaybeden de Beşiktaş…

Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler! Dengesizlikten başka yanlışlar da yaptı

"KALİTE O KADAR İYİ DEĞİLDİ"

Maçın en iyi pozisyonunu Djaniny yakaladı. Anormal bir hareketle vuramadı. Trabzonspor'un attığı golde Beşiktaş kalecisinin büyük hatası vardı. Yani maç için çok şey söyleyebiliriz. Aman aman olmadı. Heyecan yüksekti, kalite o kadar iyi değildi.

Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler! Dengesizlikten başka yanlışlar da yaptı

Beşiktaş'ın attığı golde de Trabzonspor kalecisinin duruş hatası vardı. Oradan golü yersen hata kalecide olur. Ama sağ tarafından gol yersen hata sende olmaz. Diyeceksiniz ki futbol hatalar oyunu. Dün iki takım da bayağı hata yaptılar.

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