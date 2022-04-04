Giriş Tarihi: 04.04.2022 07:03
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
07:54
Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler! "Dengesizlikten başka yanlışlar da yaptı"
Son dakika haberleri... Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Valerien Ismael ile ilk maçına çıkan Beşiktaş, zorlu Trabzonspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Batshuayi'nin penaltı vuruşundan yararlanamadığı maçta Larin kırmızı kart gördü. Maçta hakem hatası var mıydı? Tempolu ve sert oynanan maçın ardından SABAH Spor yazarları karşılaşma ile ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Fatih Doğan, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve İskender Günen'in çarpıcı analiz ve yorumları...