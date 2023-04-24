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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'da Ertuğrul Doğan ilk transferini yapıyor! Nenad Bjelica bizzat istedi...
Giriş Tarihi: 24.04.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 12:20

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'da Ertuğrul Doğan ilk transferini yapıyor! Nenad Bjelica bizzat istedi...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu 2 kupa ile tamamlayan bordo-mavili ekip, yeni sezona adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. Takımda kötü gidişat sürerken, hem başkan hem de teknik direktör değişimleri yaşandı. Fırtına, sezonu en iyi yerde tamamlamak için çalışmalarını sürdürken, yeni sezon için de iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Trabzonspor'un yeni sezon için ilk kadrosuna katacağı isim bile belli oldu. Ertuğrul Doğan, transfer için girişimlere başladı. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına’da Ertuğrul Doğan ilk transferini yapıyor! Nenad Bjelica bizzat istedi...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu 2 kupa ile tamamlayan bordo-mavili ekip, yeni sezona adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. Takımda kötü gidişat sürerken, hem başkan hem de teknik direktör değişimleri yaşandı. Fırtına, sezonu en iyi yerde tamamlamak için çalışmalarını sürdürken, yeni sezon için de iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Trabzonspor'un yeni sezon için ilk kadrosuna katacağı isim bile belli oldu. Ertuğrul Doğan, transfer için girişimlere başladı. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına’da Ertuğrul Doğan ilk transferini yapıyor! Nenad Bjelica bizzat istedi...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çift kupa ile tamamlayan Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmiyor.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına’da Ertuğrul Doğan ilk transferini yapıyor! Nenad Bjelica bizzat istedi...

Lig'de en son Sivasspor'a karşı 1-0'lık skorla öne geçmesine rağmen sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılan bordo-mavili ekip, 45 puala 6. sırada yer alıyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına’da Ertuğrul Doğan ilk transferini yapıyor! Nenad Bjelica bizzat istedi...


Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezonda sırasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.


Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına’da Ertuğrul Doğan ilk transferini yapıyor! Nenad Bjelica bizzat istedi...

İSTİFALAR ART ARDA GELDİ

Ligde de art arda alınan kötü sonuçların ardından başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etti. Ağaoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından şampiyon hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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