Giriş Tarihi: 19.02.2023 14:22
Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
14:22
Son dakika transfer haberleri: Paulo Dybala transferinde Galatasaray'a dev çalım! Taraftar harekete geçti...
Son dakika transfer haberleri: Sezon başında Juventus'tan ayrılarak Roma'ya transfer olan Paulo Dybala'nın ismi Süper Lig ekipleriyle anılmaya başlamıştı. İtalya dışındaki kulüpler için geçerli 12 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ortaya çıkan ve Galatasaray'ın transfer gündemine giren Arjantinli hücum oyuncusu için sarı-kırmızılılara Süper Lig'den rakip çıktı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...