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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Paulo Dybala transferinde Galatasaray'a dev çalım! Taraftar harekete geçti...
Giriş Tarihi: 19.02.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 14:22

Son dakika transfer haberleri: Paulo Dybala transferinde Galatasaray'a dev çalım! Taraftar harekete geçti...

Son dakika transfer haberleri: Sezon başında Juventus'tan ayrılarak Roma'ya transfer olan Paulo Dybala'nın ismi Süper Lig ekipleriyle anılmaya başlamıştı. İtalya dışındaki kulüpler için geçerli 12 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ortaya çıkan ve Galatasaray'ın transfer gündemine giren Arjantinli hücum oyuncusu için sarı-kırmızılılara Süper Lig'den rakip çıktı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Paulo Dybala transferinde Galatasaray’a dev çalım! Taraftar harekete geçti...

Son dakika transfer haberleri: Sezon başında Juventus'tan ayrılarak Roma'ya transfer olan Paulo Dybala'nın ismi Süper Lig ekipleriyle anılmaya başlamıştı. İtalya dışındaki kulüpler için geçerli 12 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ortaya çıkan ve Galatasaray'ın transfer gündemine giren Arjantinli hücum oyuncusu için sarı-kırmızılılara Süper Lig'den rakip çıktı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Paulo Dybala transferinde Galatasaray’a dev çalım! Taraftar harekete geçti...

Juventus'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezon başında Roma'ya transfer olan Paulo Dybala, başkent ekibinin hücumdaki en önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

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Son dakika transfer haberleri: Paulo Dybala transferinde Galatasaray’a dev çalım! Taraftar harekete geçti...

İsmi Süper Lig ekipleriyle anılmaya başlayan 29 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesiyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıkmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Paulo Dybala transferinde Galatasaray’a dev çalım! Taraftar harekete geçti...

İTALYA DIŞINA SERBEST KALMA BEDELİ: 12 MİLYON EURO

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Paulo Dybala'nın sözleşmesindeki madde dolayısıyla İtalyan ekiplerine 20 milyon euro, Avrupa kulüplerine 12 milyon euroya transfer olabileceği bilgisini paylaşmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Paulo Dybala transferinde Galatasaray’a dev çalım! Taraftar harekete geçti...

GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Bu bilgi sonrası Dybala'nın menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildiği ve sarı-kırmızılıların da bu transfere sıcak baktığı belirtilmişti.

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