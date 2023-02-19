Son dakika transfer haberleri: Sezon başında Juventus'tan ayrılarak Roma'ya transfer olan Paulo Dybala'nın ismi Süper Lig ekipleriyle anılmaya başlamıştı. İtalya dışındaki kulüpler için geçerli 12 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ortaya çıkan ve Galatasaray'ın transfer gündemine giren Arjantinli hücum oyuncusu için sarı-kırmızılılara Süper Lig'den rakip çıktı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...