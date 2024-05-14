Giriş Tarihi: 14.05.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
14:24
Süper Lig'de skora en çok katkı yapan oyuncular belli oldu! Kim kaç gol, kaç asist yaptı? İşte lige damga vuranlar...
Trendyol Süper Lig'de derbi haftası geldi çattı... Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak ve en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bu sezon birçok oyuncu skora hem gol ve hem de asist anlamında ciddi katkılar sağlıyor. İşte Süper Lig'de sezona damga vuranlar ve skora en çok katkı sağlayan oyuncular...