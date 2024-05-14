Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig'de skora en çok katkı yapan oyuncular belli oldu! Kim kaç gol, kaç asist yaptı? İşte lige damga vuranlar...
Giriş Tarihi: 14.05.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 14:24

Süper Lig'de skora en çok katkı yapan oyuncular belli oldu! Kim kaç gol, kaç asist yaptı? İşte lige damga vuranlar...

Trendyol Süper Lig'de derbi haftası geldi çattı... Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak ve en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bu sezon birçok oyuncu skora hem gol ve hem de asist anlamında ciddi katkılar sağlıyor. İşte Süper Lig'de sezona damga vuranlar ve skora en çok katkı sağlayan oyuncular...

SABAH.COM.TR SPOR
Süper Lig’de skora en çok katkı yapan oyuncular belli oldu! Kim kaç gol, kaç asist yaptı? İşte lige damga vuranlar...

Trendyol Süper Lig'de derbi haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak ve en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bu sezon birçok oyuncu skora hem gol ve hem de asist anlamında ciddi katkılar sağlıyor. İşte Süper Lig'de sezona damga vuranlar ve skora en çok katkı sağlayan oyuncular...

Süper Lig’de skora en çok katkı yapan oyuncular belli oldu! Kim kaç gol, kaç asist yaptı? İşte lige damga vuranlar...

Deniz Türüç

32 maç: 2 gol – 10 asist

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig’de skora en çok katkı yapan oyuncular belli oldu! Kim kaç gol, kaç asist yaptı? İşte lige damga vuranlar...

Edin Visca

35 maç: 4 gol – 12 asist

Süper Lig’de skora en çok katkı yapan oyuncular belli oldu! Kim kaç gol, kaç asist yaptı? İşte lige damga vuranlar...

Wilfried Zaha

28 maç: 9 gol – 3 asist

Süper Lig’de skora en çok katkı yapan oyuncular belli oldu! Kim kaç gol, kaç asist yaptı? İşte lige damga vuranlar...

Semih Kılıçsoy

21 maç: 10 gol – 2 asist

SON DAKİKA