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Haberler Galeri Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri belli oldu! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncuları...
Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 15:01

Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri belli oldu! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncuları...

Her sezon transfer çılgınlığının en yüksek düzeyde yaşandığı Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrolarında beklentilerin altında kalan çok fazla futbolcu oldu. Son 5 sezonda üç büyüklerin yaptığı en fiyasko transferleri derlediğimiz haberimizde görünce hatırlamayacağınız oyuncular da bulunuyor. İşte Süper Lig'de son 5 sezonun en kötü transferleri...

Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri belli oldu! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncuları...

Her sezon transfer çılgınlığının en yüksek düzeyde yaşandığı Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrolarında beklentilerin altında kalan çok fazla futbolcu oldu. Son 5 sezonda üç büyüklerin yaptığı en fiyasko transferleri derlediğimiz haberimizde görünce hatırlamayacağınız oyuncular da bulunuyor. İşte Süper Lig'de son 5 sezonun en kötü transferleri...

Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri belli oldu! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncuları...

19/20 SEZONU | BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic – 6.5 milyon Euro

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Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri belli oldu! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncuları...

Douglas – Bedelsiz

Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri belli oldu! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncuları...

Tyler Boyd – 2.4 milyon Euro

Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri belli oldu! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncuları...

20/21 SEZONU | BEŞİKTAŞ

Bernard Mensah – Kiralık: 450 bin Euro

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