Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri belli oldu! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncuları...

Her sezon transfer çılgınlığının en yüksek düzeyde yaşandığı Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrolarında beklentilerin altında kalan çok fazla futbolcu oldu. Son 5 sezonda üç büyüklerin yaptığı en fiyasko transferleri derlediğimiz haberimizde görünce hatırlamayacağınız oyuncular da bulunuyor. İşte Süper Lig'de son 5 sezonun en kötü transferleri...