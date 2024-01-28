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Haberler Galeri Survivor Nihat Altınkaya yarışmaya ne zaman katılacak? SURVİVOR NİHAT hakkında merak edilen o detay!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 16:22

Survivor Nihat Altınkaya yarışmaya ne zaman katılacak? SURVİVOR NİHAT hakkında merak edilen o detay!

Survivor All Star 2024'de Nihat Altınkaya neden yok sorusu yanıt arıyor. Mavi ve kırmızı takım mücadeleye devam ederken, takımlara yedek yarışmacılar dahil olmaya devam ediyor. Bu noktada ise asıl kadroda bulunan Altınkaya'nın neden hala yarışmaya dahil olmadığı merak konusu. Peki, Survivor Nihat Altınkaya yarışmaya ne zaman katılacak, neden yok? İşte, konu hakkında detaylar…

Survivor Nihat Altınkaya yarışmaya ne zaman katılacak? SURVİVOR NİHAT hakkında merak edilen o detay!

Survivor'da kırmızı ve mavi takım arasında mücadele devam ederken, her iki takımın kadrosuna yeni yarışmacılar dahil olmaya devam ediyor ediyor. İlk etapta Yağmur ve Aysu yedek olarak katılırken, daha sonrasında Dora ve Mustafa Kemal Kurt takımlara dahil oldu. Bu durum akıllara Nihat Altınkaya'yı getirdi. Peki, Survivor Nihat yarışmaya ne zaman katılacak? İşte, konu hakkında açıklamalar!

Survivor Nihat Altınkaya yarışmaya ne zaman katılacak? SURVİVOR NİHAT hakkında merak edilen o detay!

SURVİVOR NİHAT ALTINKAYA NEDEN YOK?

Nihat Altınkaya, Survivor All Star 2024 yarışmasının kadrosunda yer alırken günlerdir adada ve mücadelelerde görünmedi. Konu hakkında Acun Ilıcalı açıklamada bulunarak sağlık sorunları nedeniyle adada olmadığını belirtti.

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Survivor Nihat Altınkaya yarışmaya ne zaman katılacak? SURVİVOR NİHAT hakkında merak edilen o detay!

Nihat Altınkaya sosyal medya hesabından açıkladı!

Altınkaya ise sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Survivor All Star hazırlığındayken aşil tendonunun koptuğunu ve ameliyat olduğunu belirtti. Yoğun bir fizik tedavi süreci olduğunu ekledi.

Survivor Nihat Altınkaya yarışmaya ne zaman katılacak? SURVİVOR NİHAT hakkında merak edilen o detay!

NİHAT ALTINKAYA SURVİVOR'A NE ZAMAN KATILACAK?

Ilıcalı yaptığı açıklamada Nihat Altınkaya'nın yarışmaya dahil olacağı tarihi duyurmadı ancak iyileşince kadroda bulunacağını bildirdi.

Altınkaya, ameliyat sürecini geçirdi, fizik tedavinin de bitmesiyle Survivor adasında olması ön görülüyor.

Survivor Nihat Altınkaya yarışmaya ne zaman katılacak? SURVİVOR NİHAT hakkında merak edilen o detay!
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