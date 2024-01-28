Survivor Nihat Altınkaya yarışmaya ne zaman katılacak? SURVİVOR NİHAT hakkında merak edilen o detay!

Survivor'da kırmızı ve mavi takım arasında mücadele devam ederken, her iki takımın kadrosuna yeni yarışmacılar dahil olmaya devam ediyor ediyor. İlk etapta Yağmur ve Aysu yedek olarak katılırken, daha sonrasında Dora ve Mustafa Kemal Kurt takımlara dahil oldu. Bu durum akıllara Nihat Altınkaya'yı getirdi. Peki, Survivor Nihat yarışmaya ne zaman katılacak? İşte, konu hakkında açıklamalar!