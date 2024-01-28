Giriş Tarihi: 28.01.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
16:22
Survivor Nihat Altınkaya yarışmaya ne zaman katılacak? SURVİVOR NİHAT hakkında merak edilen o detay!
Survivor All Star 2024'de Nihat Altınkaya neden yok sorusu yanıt arıyor. Mavi ve kırmızı takım mücadeleye devam ederken, takımlara yedek yarışmacılar dahil olmaya devam ediyor. Bu noktada ise asıl kadroda bulunan Altınkaya'nın neden hala yarışmaya dahil olmadığı merak konusu. Peki, Survivor Nihat Altınkaya yarışmaya ne zaman katılacak, neden yok? İşte, konu hakkında detaylar…