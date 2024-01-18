Başarı Teşvik Programı: Takdir teşekkür alanlara devlet desteği sağlanacak mı, ne kadar ödenecek, son durum ne?

Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
09:23
Takdir teşekkür alanlara devlet desteği sağlanacak mı sorusu gündemde! Geçtiğimiz yılda başarı göstererek takdir ve teşekkür alanlara devlet desteği sağlanarak 5 bin TL ödeme yapılmıştı. 2023 yılında Başarı Teşvik Programı'nı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, derece yapan öğrencilere asgari ücretin %60 oranında destek sağlanacağını söylemişti. Bu yıl ise aynı programın devam edip etmediğini 19 Ocak karne töreni öncesinde merak eden veli ve öğrenciler yakından takip ediyor. Peki, Takdir teşekkür alanlara devlet desteği sağlanacak mı, para yardımı yapılacak mı? İşte, Başarı Teşvik Programı hakkında detaylar!