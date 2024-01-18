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Haberler Galeri Başarı Teşvik Programı: Takdir teşekkür alanlara devlet desteği sağlanacak mı, ne kadar ödenecek, son durum ne?
Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 09:23

Başarı Teşvik Programı: Takdir teşekkür alanlara devlet desteği sağlanacak mı, ne kadar ödenecek, son durum ne?

Takdir teşekkür alanlara devlet desteği sağlanacak mı sorusu gündemde! Geçtiğimiz yılda başarı göstererek takdir ve teşekkür alanlara devlet desteği sağlanarak 5 bin TL ödeme yapılmıştı. 2023 yılında Başarı Teşvik Programı'nı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, derece yapan öğrencilere asgari ücretin %60 oranında destek sağlanacağını söylemişti. Bu yıl ise aynı programın devam edip etmediğini 19 Ocak karne töreni öncesinde merak eden veli ve öğrenciler yakından takip ediyor. Peki, Takdir teşekkür alanlara devlet desteği sağlanacak mı, para yardımı yapılacak mı? İşte, Başarı Teşvik Programı hakkında detaylar!

Başarı Teşvik Programı: Takdir teşekkür alanlara devlet desteği sağlanacak mı, ne kadar ödenecek, son durum ne?

19 Ocak Cuma günü milyonlarca öğrenci karne alarak sömestr tatiline giriş yapacak. Bütün yıl çalışarak başarılı olan ve sonucunda takdir, teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrenciler bu durumda başarı teşvik programı hakkında duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Takdir teşekkür alanlara devlet desteği sağlanacak mı, para yardımı yapılacak mı?

Başarı Teşvik Programı: Takdir teşekkür alanlara devlet desteği sağlanacak mı, ne kadar ödenecek, son durum ne?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR?

Karne gününün yaklaşması ve öğrencilerin başarı belgelerini almasına az zaman kala başarı teşvik programı yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş dönemlerde açıklamalarda bulunmuştu.

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Başarı Teşvik Programı: Takdir teşekkür alanlara devlet desteği sağlanacak mı, ne kadar ödenecek, son durum ne?

TAKDİR TEŞEKKÜR ALANLARA DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK MI?

2023 yılı eğitim öğretim dönemi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başarı Teşvik Programını açıklamıştı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya. Doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz" demişti.

Başarı Teşvik Programı: Takdir teşekkür alanlara devlet desteği sağlanacak mı, ne kadar ödenecek, son durum ne?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başarı teşvik programı başvuru tarihi ile ilgili şu ana kadar herhangi bir duyuru yapılmadı. Karne hediyesi almak isteyen öğrenciler başvuruları araştırıyor.

Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı henüz aktarılmadı. 19 Ocak'tan sonra gelişmelerin duyurulması bekleniyor.

Başarı Teşvik Programı: Takdir teşekkür alanlara devlet desteği sağlanacak mı, ne kadar ödenecek, son durum ne?

Bu sene başarı teşvik ödemesi hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

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