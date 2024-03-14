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Haberler Galeri Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig Tranzonspor Fenerbehçe maçı
Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 16:40

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig Tranzonspor Fenerbehçe maçı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı mücadelede Trabzonspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Nefesleri kesecek mücadelede ligde 76 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler deplasmandan zaferle ayrılmayı hedeflerken Trabzonspor'un ise taraftarı önünde kaybetmeye hiç niyeti yok .Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın günü, yayın saati ve kanalı hakkında tüm merak edilenler.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig Tranzonspor Fenerbehçe maçı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile zirve yarışında olan sarı-kırmızılı ekip Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Halil Umut Meler'in yöneteceği Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi için heyecan dorukta.Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig Tranzonspor Fenerbehçe maçı

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Mart Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

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Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig Tranzonspor Fenerbehçe maçı

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig Tranzonspor Fenerbehçe maçı
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