Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
16:40
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig Tranzonspor Fenerbehçe maçı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı mücadelede Trabzonspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Nefesleri kesecek mücadelede ligde 76 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler deplasmandan zaferle ayrılmayı hedeflerken Trabzonspor'un ise taraftarı önünde kaybetmeye hiç niyeti yok .Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın günü, yayın saati ve kanalı hakkında tüm merak edilenler.