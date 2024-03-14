Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig Tranzonspor Fenerbehçe maçı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile zirve yarışında olan sarı-kırmızılı ekip Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Halil Umut Meler'in yöneteceği Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi için heyecan dorukta.Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.