Giriş Tarihi: 21.05.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
15:30
Tüm zamanların en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’in eski yıldızları da listede
Son dakika haberleri... Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, tüm zamanların en iyi 100 Avrupalı futbolcusunu belirledi. Süper Lig'in eski yıldızlarının da yer aldığı dev liste, futbolseverler ilgisine sunuldu. Tam 100 futbolcunun yer aldığı listede birçok şaşırtan oyuncu bulunurken en tepedeki isim ise şaşırtmadı. İşte son dakika haberinin detayları...