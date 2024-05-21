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Haberler Galeri Tüm zamanların en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’in eski yıldızları da listede
Giriş Tarihi: 21.05.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 15:30

Tüm zamanların en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’in eski yıldızları da listede

Son dakika haberleri... Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, tüm zamanların en iyi 100 Avrupalı futbolcusunu belirledi. Süper Lig'in eski yıldızlarının da yer aldığı dev liste, futbolseverler ilgisine sunuldu. Tam 100 futbolcunun yer aldığı listede birçok şaşırtan oyuncu bulunurken en tepedeki isim ise şaşırtmadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Tüm zamanların en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’in eski yıldızları da listede

İŞTE TÜM ZAMANLARIN EN İYİ AVRUPALI FUTBOLCULARI

Tüm zamanların en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’in eski yıldızları da listede

100. Toni Kroos

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Tüm zamanların en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’in eski yıldızları da listede

99. Petr Cech

Tüm zamanların en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’in eski yıldızları da listede

98. Erling Haaland

Tüm zamanların en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’in eski yıldızları da listede

97. Marco Tardelli

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