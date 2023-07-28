Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Efeleri FIVB Challenger Kupası Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Efeleri 28 – 30 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılıyor. 8 takımın katıldığı turnuvayı kazanan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak. Bu noktada maçı canlı takip etmek isteyenler, "Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz ay CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan Filenin Efeleri, turnuvanın favorileri arasında yer alıyor. Peki, Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı hangi kanalda? İşte detaylar