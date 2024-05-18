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Haberler Galeri Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç programı
Giriş Tarihi: 18.05.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 06:35

Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç programı

Milletler Ligi 1. haftası Antalya'da oynanıyor. Japonya, Hollanda ve İtalya'nın ardından rakip Fransa olacak. Türkiye Fransa voleybol maçı ilk haftanın son karşılaşması olacak. Filenin Sultanları maçları büyük bir heyecanla takip ediliyor. VNL kupasını bir kez daha kaldırmak isteyen Milliler, Santarelli yönetiminde hazırlığa devam ediyor. Peki; Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi 2024

Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç programı

Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt aranıyor. Voleybolseverler Milletler Ligi için ekran başında. Ülkemizde oynanan ilk hafta ardından Amerika ve Çin'de karşılaşmalarına devam edecek. İlk 8 takım bileti kapacak. İşte, Filenin Sultanları maç takvimi ile Türkiye Fransa voleybol maçı tarihi!

Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç programı

MİLLETLER LİGİ BAŞLADI!

Filenin Sultanları, üç turdan oluşan Voleybol Milletler Ligi için her hafta 4 karşılaşma oynayacak. VNL Voleybol Milletler Ligi 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'da, 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika'da, 1-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'de oynanacak.

İşte, Filenin Sultanları maç takvimi:

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Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç programı

TÜRKİYE FRANSA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Milletler Ligi 1. haftada oynanacak son karşılaşma Türkiye Fransa maçı 19 Mayıs günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.

Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç programı

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç programı

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ GENİŞ KADROSU BELLİ OLDU!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

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