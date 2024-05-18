Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç programı

Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt aranıyor. Voleybolseverler Milletler Ligi için ekran başında. Ülkemizde oynanan ilk hafta ardından Amerika ve Çin'de karşılaşmalarına devam edecek. İlk 8 takım bileti kapacak. İşte, Filenin Sultanları maç takvimi ile Türkiye Fransa voleybol maçı tarihi!