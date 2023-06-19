TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 canlı izle ile EURO 2024 elemeleri Türkiye Galler maçı canlı yayın izle

Giriş Tarihi: 19.06.2023 20:33 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 20:36

Türkiye Galler maçı canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası - EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Grupta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet elde eden Ay Yıldızlılar, bu karşılaşmadan galip ayrılması halinde yoluna lider olarak devam edecek. Kritik öneme sahip olan mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise yoğun olarak ''Türkiye Galler maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Milli maç TRT1 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ile Türkiye Galler maçı canlı izle linki ve maçın ilk 11 bilgileri.