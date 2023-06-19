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Haberler Galeri TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 canlı izle ile EURO 2024 elemeleri Türkiye Galler maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 19.06.2023 20:33 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 20:36

TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 canlı izle ile EURO 2024 elemeleri Türkiye Galler maçı canlı yayın izle

Türkiye Galler maçı canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası - EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Grupta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet elde eden Ay Yıldızlılar, bu karşılaşmadan galip ayrılması halinde yoluna lider olarak devam edecek. Kritik öneme sahip olan mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise yoğun olarak ''Türkiye Galler maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Milli maç TRT1 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ile Türkiye Galler maçı canlı izle linki ve maçın ilk 11 bilgileri.

TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 canlı izle ile EURO 2024 elemeleri Türkiye Galler maçı canlı yayın izle

Türkiye Galler maçı canlı izle ekranı mücadeleye saatler kala araştırılmaya başlandı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. 6 puana sahip olan Türkiye zirvede yer alırken, 3 maçta 4 puan toplayan Galler ise üçüncü sırada yer alıyor. Nefes kesen milli maçı TRT 1 canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ise ''Türkiye Galler maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ile EURO 2024 elemeleri Türkiye Galler maçı canlı yayın izle…

TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 canlı izle ile EURO 2024 elemeleri Türkiye Galler maçı canlı yayın izle

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye Galler maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri şöyle;

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TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 canlı izle ile EURO 2024 elemeleri Türkiye Galler maçı canlı yayın izle

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Galler Avrupa Şampiyonası eleme mücadelesi, 19 Haziran 2023 Pazartesi günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 canlı izle ile EURO 2024 elemeleri Türkiye Galler maçı canlı yayın izle

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği EURO 2024 eleme karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Massimi üstlenecek.

TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 canlı izle ile EURO 2024 elemeleri Türkiye Galler maçı canlı yayın izle

İŞTE TÜRKİYE - GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Henüz ilk 11'ler belli olmadı.

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Kerem, Cengiz, Umut

GALLER: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Brooks, Wilsoni James, Johnson

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